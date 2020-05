Deutsche Post-Aktie – Geht der Kurs durch die Decke?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Am Dienstag, dem 12.05. präsentiert die Deutsche Post ihre Quartalszahlen. Die Anleger sind gespannt. Die Chance für ein stabiles Zahlenwerk und vor allem einen freundlich positiven Ausblick sind gegeben! Zwar kassierte die Deutsche Post erst Anfang April die Ergebnis-Prognose für 2020. Und vertröstete auf 2022. Doch auch wenn die Corona-Krise am Logistik-Unternehmen nicht spurlos vorübergeht. Staatshilfe will der Konzern nicht in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung