Deutsche Post Aktie: Euphorie macht sich breit!

Gewinner sind an der Börse derzeit kaum zu finden. Die Deutsche Post konnte ihre Anleger am Dienstag jedoch mit Kursgewinnen von fast zehn Prozent verwöhnen. Zuvor kündigte das Unternehmen nach einem ansehnlichen Gewinnplus eine Erhöhung der Dividende an. Derartige Neuigkeiten treffen derzeit auf viel Gegenliebe bei Anlegern, die kaum noch wissen, welche Aktien sie überhaupt noch kaufen können.

Besser als erwartet!

