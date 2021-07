Deutsche Post-Aktie: Es geht voran!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Aktie der Deutschen Post geht weiter ihren Weg: Nach einem kleinen Rücksetzer am Dienstag auf 58,30 Euro begann der Mittwoch im Xetra-Handel für die Papiere des Bonner Logistik-Konzerns bereits wieder leicht im Plus. Das Allzeithoch von 59,37 Euro, ausgebildet von der Post-Aktie am 7. Juli, scheint nicht mehr allzu weit entfernt. Und auch darüber hinaus geht es beim Unternehmen voran.

Finanztrends Video zu Deutsche Post



mehr >

Deutsche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!