Deutsche Post Aktie: Die Erholungsbewegung geht weiter!

Die Erholungsbewegung geht auch in der neuen Woche weiter. Die Deutsche Post Aktie hat sich über die 100-Tagelinie gearbeitet und bewegt sich nun auf die 200-Tagelinie zu. Diese befindet sich gerade bei etwa 28,5 Euro. Der Kurs liegt bei 27,8 Euro. Die Entfernung hat sich also in den letzten Handelstagen weiter verringert.

Kurs liegt am oberen Bollinger Band!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.