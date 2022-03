Deutsche Post-Aktie: Die Erholung geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Deutsche Post-Aktie hat in der vergangenen Woche auf Höhe der 40,00-Euro-Marke den Turnaround geschafft. Zusätzlich geschützt wurde das Papier durch den horizontalen Support bei 40,68/41,30 Euro, das 50 %-Fibonacci-Retracement bei 40,24 Euro sowie die 200-Wochen-Linie (EMA200), die aktuell bei 41,202 Euro verläuft. Man sieht also, dass in diesem Bereich zahlreiche Unterstützungen zusammenlaufen.

