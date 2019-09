Deutsche Post Aktie: Blick voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Aktie der Deutschen Post AG konnte in den letzten Augusttagen deutlich ansteigen und sich nachhaltig von der 50-Tagelinie bei 29,03 Euro absetzen. Auch am Montag konnte der Anstieg aus der Vorwoche weiter fortgesetzt werden. Bis zum Mittag stieg der Kurs auf 30,24 Euro an.

Damit ist das Hoch vom 25. Juli bei 30,66 Euro nicht nur das nächste Ziel



