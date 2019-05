Deutsche Post Aktie: Blick auf Insider-Transaktion!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

In Bezug auf die sogenannten Insider-Transaktionen bei der Deutsche Post DHL Group (kurz „Deutsche Post") fiel zuletzt ein größerer Kauf auf. Demnach hat das Mitglied des Aufsichtsrats Dr. Heinrich Hiesinger am 17. Mai Aktien der Deutsche Post gekauft, und zwar nicht zu knapp. Konkret: Demnach kaufte Herr Dr. Hiesinger an dem Tag für ein Gesamtvolumen von 201.699 Euro Aktien des Unternehmens.



