Deutsche Post Aktie: Beschäftigte dürfen früher in Altersteilzeit!

In Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft Verdi hat die Deutsche Post jüngst den Generationsvertrag aus dem Jahr 2011 ausgeweitet. Beschäftigten des Unternehmens wird es jetzt schon mit 55 Jahren ermöglicht, in Altersteilzeit zu gehen. Dort verdienen sie dann zwischen 79 und 87 Prozent des letzten Nettogehalts. Verdi-Vizevorsitzende Andrea Kocsis zeigt sich mit diesem Ergebnis sehr zufrieden und bezeichnet es als bislang einmalig in der

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.