Deutsche Post Aktie: Bekommt den Anlegern die Höhenluft?

Die Bullen schrammten bei der Aktie der Deutschen Post AG in der vergangenen Woche nur ganz knapp an einem neuen Jahreshoch vorbei. Es gelang ihnen, den seit März laufenden Anstieg fortzusetzen und den Kurs am Donnerstag auf ein Hoch bei 34,61 Euro ansteigen zu lassen.

Damit wurde das am 10. Januar bei 34,80 Euro ausgebildete 2020er Jahreshoch nur um wenige



