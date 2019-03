Deutsche Post Aktie: Ausgezeichnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Deutsche Post ergattert Award – für die Konzerninitiative „Frauen in Führungspositionen“: Wie der Bonner Konzern kürzlich bekannt gab, konnte man als erstes deutsches Unternehmen den US-amerikanischen Catalyst-Award einheimsen. Die gleichnamige Non-Profit-Organisation setzt sich für die Förderung von Frauen am Arbeitsplatz ein. 1962 durch die Anwältin, Schriftstellerin und Feministin Felice Schwartz gegründet, unterhält Catalyst mittlerweile Büros in Kanada, den USA, Europa und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.