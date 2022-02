Deutsche Post-Aktie: Ein Auf und Ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Seit Anfang Februar hat die Deutsche Post-Aktie knapp zehn Prozent an Wert verloren. Damit reiht sich der Kursverlauf in die allgemeine Stimmung im DAX ein. Am deutschen Aktienmarkt haben die Kurse diese Woche wieder etwas nachgegeben. Der DAX fiel um 0,3 Prozent auf 15.042 Punkte. Zinsen und Inflation bleiben Thema Nummer eins und auch der Ukraine-Konflikt lastet auf dem Aktienmarkt. Negativ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung