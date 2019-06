Deutsche Post Aktie: 177.500 Aktien!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Was tun mit liquiden Mitteln, die für das „Tagesgeschäft“ = operatives Geschäft (Working Capital) nicht benötigt werden? Die Deutsche Post handhabt das derzeit so: Es werden eigene Aktien zurückgekauft! Und nicht zu knapp. Die aktuellsten Zahlen dazu sind die für die vorige Woche (= Zeitraum vom 17. bis zum 21. Juni 2019). Da hat die Deutsche Post laut eigenen Angaben an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



