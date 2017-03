Deutsche Pfandbriefbank: Ein wahrer Geldsegen für die Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

Liebe Leser,

die Verantwortlichen bei der traditionsreichen Deutschen Pfandbriefbank (pbb) dürften derzeit allen Grund zum Jubeln haben. Das aus der verstaatlichten Skandalbank Hypo Real Estate entstandene Kreditinstitut erreichte seit dem Neustart im Jahre 2009 auch 2016 ein Rekordergebnis. Dies geht aus den kürzlich veröffentlichten Bilanzzahlen hervor.

Gewinn vor Steuern geht durch die Decke

Der Gewinn vor Steuern stieg aufgrund der Heta-Rückzahlung im Jahre 2016 von 195 auf 301 Millionen Euro. Damit pendelte sich der Wert noch über den unternehmenseigenen Prognosen (280 bis 290 Millionen Euro) ein. Für 2017 erwarte das Unternehmen einen Vorsteuergewinn von 150 bis 170 Millionen Euro. Der Wert soll, um den Heta-Sondereffekt bereinigt, an das operative Ergebnis des Jahres 2016 anknüpfen.

Heta und der Geldregen

Heta ist eine sogenannte Abbaugesellschaft der österreichischen Bleite-Bank Hypo Alpe Adria. Die Deutsche Pfandbriefbank konnte mit jener Abwicklungseinheit eine Einigung über Altlasten erzielen, welche zu einer Auflösung von Korrekturposten führte und dem Konzern einen wahren Geldregen bescherte.

Das seit Sommer 2015 börsennotierte Kreditinstitut will die dadurch erhaltenen Geldmittel über eine Sonderdividende direkt an die Aktionäre ausschütten. Deshalb können Anleger für 2016 mit einer prallen Dividende in Höhe von 1,05 Euro je Papier rechnen. Dies wäre eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr (43 Cent je Aktie).

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse