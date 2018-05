Deutsche Pfandbriefbank verdient mehr als erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Deutsche Pfandbriefbank ist dank deutlich gesunkener Refinanzierungskosten gut in das laufende Jahr gestartet.



Der Gewinn sei um knapp drei Prozent auf 39 Millionen Euro gestiegen, teilte die im MDax notierte Bank am Montag in München mit. Damit konnte die Bank den Gewinn im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres steigern, obwohl sie damals von einem Verkauf von nicht mehr zum Kerngeschäft zählenden Bereichen profitiert hatte. Experten hatten mit einem leichten Gewinnrückgang gerechnet.