Deutsche Pfandbriefbank schmiedet Bündnis für Kreditvermittlung

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) schließt sich bei der Vermittlung von Krediten an Städte und Kommunen mit der französischen Caisse des Dépôts zusammen.



Deren Sparte Banque des Territoires übernehme einen Anteil von 28,5 Prozent an der pbb-Tochter Capveriant, teilte das im SDax gelistete deutsche Geldinstitut am Mittwoch in München mit. Die Partner wollen damit die Digitalisierung im Markt für öffentliche Finanzierungen weiter vorantreiben und das Geschäftswachstum von Capveriant in Deutschland und Frankreich verstärken.

Capveriant bringt auf seiner Plattform öffentliche Kreditnehmer wie Städte, Gemeinden, Landkreise und kommunalnahe Unternehmen mit institutionellen Anlegern wie Versicherern und anderen Banken zusammen. Die Plattform hatte ihr Geschäft 2018 in Deutschland gestartet und 2019 auf Frankreich ausgedehnt. Bevor das Bündnis mit Caisse des Dépôts zustandekommt, müssen noch mehrere Bedingungen erfüllt werden, darunter die Zustimmung der europäischen Kartellbehörde./stw/jha/