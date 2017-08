Deutsche Pfandbriefbank: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) befindet sich wieder auf dem Weg in Richtung des Ende Mai erreichten Rekordhochs bei 12,94 Euro. Vor allem die erfreulichen Zahlen zum ersten Halbjahr und die nach oben korrigierte Prognose haben der Aktie zuletzt wieder Aufwind geben können.

Starkes Zwischenergebnis, Ausblick angehoben

In den ersten sechs Monaten des Jahres erzielte das auf Immobilienfinanzierung spezialisierte Kreditinstitut ein Vorsteuerergebnis von 103 Mio. Euro. Das waren gut 18 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum (87 Mio. Euro) und zudem deutlich mehr als die Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Im zweiten Quartal lag das Plus sogar bei 30 Prozent, was in einem Vorsteuergewinn von 56 Mio. Euro mündete.

Als Gewinntreiber erwies sich dabei das verbesserte Zins- und Provisionsergebnis, das per Ende Juni von 198 auf 211 Mio. Euro stieg. Auch beim Neugeschäft konnte die pbb zulegen, das Volumen wuchs gegenüber dem Vorjahr von 4,7 auf 5,0 Mrd. Euro. Das Management um Konzernchef Andreas Arndt blickt angesichts der guten Zwischenbilanz mit mehr Zuversicht auf den weiteren Verlauf des Jahres. Demnach traut man sich nun zu, am oberen Ende oder sogar leicht über der ausgegebenen Guidance zu landen, die ein Vorsteuerergebnis von 150 bis 170 Mio. Euro vorsieht. Angesichts eines Zwischenstandes von 103 Mio. Euro ist selbst dies meiner Ansicht nach noch recht zurückhaltend bemessen.

Fundamental top, Analysten unentschieden

Fundamental betrachtet ist die pbb mit einem KGVe von 12 und einer für 2017 erwarteten Dividendenrendite von 4,8 Prozent im Vergleich zur Konkurrenz attraktiv bewertet. Von den Analysten, die den MDAX-Titel regelmäßig beobachten, sprechen sechs eine Kaufempfehlung aus. Daneben gibt es fünf Halteempfehlungen und lediglich eine Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 12,28 Euro.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.