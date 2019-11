Deutsche Pfandbriefbank hebt Gewinnprognose an

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Deutsche Pfandbriefbank hat nach einem starken dritten Quartal die Prognose für 2019 erhöht.



Auf Basis des bis Ende September erzielten Gewinns rechnet die Bank jetzt mit einem Vorsteuergewinn von 205 bis 215 (2018: 215) Millionen Euro. Bislang hatte die Bank einen Gewinn vor Steuern am oberen Rand der Spanne von 170 Millionen Euro bis 190 Millionen Euro oder leicht darüber in Aussicht gestellt. In den ersten neun Monaten sei der Gewinn vor Steuern um neun Prozent auf 187 Millionen Euro geklettert, teilte die im MDax notierte Bank am Donnerstag in München mit.

Anleger zeigten sich erfreut. Der Aktienkurs des Instituts stieg auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um mehr als zwei Prozent./zb/he