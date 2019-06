Deutsche Pfandbriefbank erwartet mehr Gewinn

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Deutsche Pfandbriefbank wird dank guter Geschäfte optimistischer für das Gesamtjahr.



Beim Vorsteuergewinn peilt das Management 2019 jetzt das obere Ende der ausgegebenen Spanne von 170 bis 190 Millionen Euro oder sogar etwas mehr an, wie das im MDax notierte Geldhaus am Freitag in München mitteilte.

Dabei profitiert die Pfandbriefbank auch von der Entscheidung eines Schiedsgutachten zu strukturierten Wertpapieren, mit denen ein Vorgängerinstitut der Bank im Jahr 2017 das Ausfallrisiko eines Bestands an Immobiliendarlehen abgesichert hatte. Eines der Darlehen war ausgefallen, und die Bank wollte den dadurch entstandenen Verlust von knapp 114 Millionen britischen Pfund (127 Mio Euro) den Inhabern der Papiere aufbürden, was deren Treuhänder anzweifelte. Der von ihm bestellte Schiedsgutachter bestätigte nun aber die Auffassung der Pfandbriefbank./stw/he