Deutsche Pfandbriefbank mit deutlich mehr Neugeschäft - Nettogewinn springt hoch

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Deutsche Pfandbriefbank (PBB) hat dank geringerer Refinanzierungskosten im dritten Quartal ihren Gewinn auch unter dem Strich stark gesteigert.



Der Überschuss wuchs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 44 Prozent auf 56 Millionen Euro, wie das im MDax gelistete Geldhaus am Montag in München mitteilte. "Das Kerngeschäft zeigt sich weiter stabil", sagte Vorstandschef Andreas Arndt. Schon vergangene Woche hatte er das Ziel für den Vorsteuergewinn in diesem Jahr angehoben.

Für das laufende Jahr peilt die PBB seitdem vor Steuern einen Gewinn von 205 bis 215 Millionen Euro an. Das wäre im Höchstfall genauso viel wie im Vorjahr. Nach den ersten neun Monaten steht das Vorsteuerergebnis bei 187 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten steigerte die Bank ihr Neugeschäft im Kernbereich der gewerblichen Immobilienfinanzierung um ein Viertel auf 6,9 Milliarden Euro. Das Zinsergebnis ging zwar im dritten Quartal leicht zurück, steht nach neun Monaten aber dennoch mit 341 Millionen Euro zwei Prozent höher als ein Jahr zuvor./stw/jha/