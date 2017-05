Deutsche Pfandbriefbank: Prognose bestätigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

die Deutsche Pfandbriefbank (ppb) peilt für das Geschäftsjahr 2017 ein Vorsteuerergebnis in einer Bandbreite von 150 bis 170 Mio. Euro an, wie das MDAX-Unternehmen in seiner Pressemitteilung zur Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal des Jahres bekräftigte. Im Geschäftsjahr 2016 belief sich der Vorsteuergewinn noch auf 301 Mio. Euro, allerdings beinhaltete dies einen Sondereffekt in Höhe von 132 Mio. Euro. Für das Neugeschäftsvolumen hat sich die ppb für 2017 eine Bandbreite von 10,5 bis 12,5 Mrd. Euro vorgenommen, nach 10,5 Mrd. Euro im Vorjahr.

Marktposition stärken!

„Die pbb bleibt in einem unverändert sehr schwierigen Zins- und Wettbewerbsumfeld auf Kurs“, kommentierte Vorstandschef Andreas Arndt das jüngste Zwischenergebnis: „Wir sind mit einem soliden Ergebnis und ordentlichem Neugeschäft in das Jahr 2017 gestartet.“

Laut Arndt geht die Aktiengesellschaft nun die Umsetzung mehrerer Initiativen an. Ziel ist es demnach, die Marktposition des Unternehmens zu stärken und es weiterzuentwickeln. Ein weiterer Fokus liegt auf Innovation. Konkret nannte der CEO „den Ausbau des US-Geschäfts, die Ausweitung unserer Kundenbasis in bestehenden Märkten mit neuen Produkten und neuen Kundengruppen sowie die Entwicklung von digitalen Lösungen“.

Die Kennzahlen!

In den ersten drei Monaten des Jahres hatte das Unternehmen sein Vorsteuerergebnis von 45 Mio. Euro im Vorjahresquartal leicht auf 47 Mio. Euro verbessert. Das Zins- und Provisionsergebnis sowie die Kreditrisikovorsorge als wesentliche Treiber des Kreditgeschäfts lagen mit 106 Mio. Euro beziehungsweise 2 Mio. Euro ebenfalls leicht über den Werten vor Jahresfrist (104 Mio. Euro beziehungsweise 0 Euro).

Das Neugeschäft lag mit 2,4 Mrd. Euro zwar unter dem Vergleichswert des Vorjahres (2,9 Mrd. Euro), allerdings über dem durchschnittlichen Niveau der ersten drei Monate eines Jahres, wie die pbb betonte.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.