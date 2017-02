Deutsche Pfandbriefbank: Norweger mögen die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

Liebe Leser,

bei der Aktie der Deutschen Pfandbriefbank ist es derzeit spannend: Klappt der nachhaltige Break über die 10-Euro-Marke? Vielleicht könnten gute 2016er Zahlen Rückendeckung für einen solchen Sprung geben, doch das dauert noch ein bisschen. Denn bei der Deutsche Pfandbriefbank stehen die Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr erst am 27. März 2017 zur Veröffentlichung an. Immerhin, vorläufige Geschäftszahlen für 2016 soll es bereits am 8. März geben, und erfahrungsgemäß weichen solche vorläufigen Zahlen auch kaum oder gar nicht von den wenig später gemeldeten endgültigen Geschäftszahlen ab. Das ist zuletzt aufgefallen:

Was könnte den Aktienkurs möglicherweise beflügeln?

Offensichtlich mögen die Norweger die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank. Denn in einer Pflichtmitteilung wurde mitgeteilt, dass das norwegische Finanzministerium für den norwegischen Staat Aktien der Deutsche Pfandbriefbank gekauft hat. Durch diese Käufe ist demnach die meldepflichtige Marke von 3% der Stimmrechte überschritten worden. War dies eine einmalige Sache oder planen die Norweger, ihren Anteil aufzustocken? Das ist offen – könnte aber interessant sein zu beobachten! Und dann gilt es natürlich, die 10-Euro-Marke im Blick zu behalten.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse