Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Das sieht nicht gut aus!

Die Deutsche Pfandbriefbank setzt ihren Abwärtstrend an der Börse weiter fort. Im Laufe der vergangenen Woche wertete das Papier um 14,1 Prozent ab, allein am Freitag kam es zu Kursverlusten von 1,46 Prozent. Die Kurse erreichen damit per Wochenschluss ein Niveau von nur noch 8,74 Euro. Auf einem solch niedrigen Stand sahen Anleger die Anteile zuletzt vor gut zwei Jahren. Die Aktie nähert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.