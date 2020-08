Deutsche Pfandbriefbank-Aktie (pbb): Sollte man jetzt zugreifen?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

In dieser Woche wird die Deutsche Pfandbriefbank ihre Bücher öffnen und Einblick in die Zahlen zum zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2020 gewähren. Die Aktie steht dabei besonders im Fokus, denn das am 14. Mai markierte Rekordtief bei 4,95 Euro ist immer noch sehr nah. Nach einer weiteren Abwärtswelle ist der Kurs im Juli wieder unter die bei 6 Euro verlaufende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



