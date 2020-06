Deutsche Pfandbriefbank-Aktie (pbb): Aktuelle Chartanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

Die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) ist im Zuge der Corona-Krise kräftig abgestürzt. Die Verluste fielen mit fast 62 Prozent noch deutlich stärker aus als im Gesamtmarkt (DAX), der in der Spitze etwas mehr als 39 Prozent verlor. Am 23. März wurde im Tagesverlauf ein neues Allzeittief bei 5,83 Euro markiert. Dieses Tief wurde nach einem weiteren Rücksetzer in der ersten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung