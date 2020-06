Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Starker Rückfall an folgender Marke!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Auf der Infografik ist es sehr deutlich zu sehen. Fast genau am 38,2 % Fibonacci-Retracement kam es zu einem starken Rückfall in Richtung des Apriltiefs von 4,95 Euro. Die Bären sind gerade dabei immer mehr Boden gutzumachen. So ist der gestrige Tagesschlusskurs unterhalb der 38-Tagelinie zu finden. Schaffen es die Bullen nun das Wertpapier zu stabilisieren?



