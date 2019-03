Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Einblick ins Chartbild!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

Bereits am Anfang des Jahres bewegte sich die Deutsche Pfandbriefbank Aktie in einem Aufwärtstrend. Der Kurs liegt über den SMAs (38; 100) jedoch unter der SMA (200). Es könnte in kürzester Zeit zu einem Schneiden der 38- und 100-Tagelinie kommen, da die SMA (38) steil nach oben geht und die SMA (100) sich nach unten bewegt. Der RSI befindet sich bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.