Deutsche Patienten sind verantwortungsvoll im Gebrauch von Schmerzmitteln (FOTO)

Berlin (ots) -Die Deutschen gehen mit Schmerzmitteln offensichtlich sehrverantwortungsvoll um. Das ist das Ergebnis der Berechnungen desBundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) anlässlich des"Aktionstages gegen den Schmerz".In den vergangenen 25 Jahren hat sich der jährlichePro-Kopf-Gebrauch von verschreibungspflichtigen undverschreibungsfreien Schmerzmitteln insgesamt relativ konstant auf 50standardisierte Einheiten (Standard Units, SU) eingependelt.Vergleicht man den Gebrauch fürs Jahr 2018 mit dem Gebrauch andererwestlicher Industrienationen, ergibt sich für Deutschland einunterdurchschnittlicher Wert.Im internationalen Vergleich fürs Jahr 2018 fällt vor allem auf,dass der Gebrauch rezeptfreier Schmerzmittel zum Beispiel inAustralien etwa fünfmal und in Frankreich etwa dreimal höher ist alsin Deutschland. Selbst beim Gesamtgebrauch verschreibungspflichtigerund verschreibungsfreier Analgetika liegen die Australier undFranzosen mit einem dreimal bzw. zweieinhalbmal so hohen Wertdeutlich in Front.Dabei verhält sich der Gebrauch in Deutschland zwischenverschreibungspflichtigen und verschreibungsfreien Arzneimittel -betrachtet man beides getrennt - nahezu spiegelbildlich: Während beiden rezeptpflichtigen Arzneimittel von 2010 bis 2018 ein leichterAnstieg von 21,2 SU auf 26,0 SU zu beobachten ist, zeigt sich bei denrezeptfreien ein Rückgang von 29,1 auf 24,7 SU. Beides saldiertergibt einen konstanten Gebrauch von etwa 50 SU pro Jahr."Gerade beim Blick auf den verschreibungsfreien Bereich kann mandeutlich sehen, dass sowohl die Patienten als auch Apotheker sehrsorgfältig mit Schmerzmitteln umgehen. Sie wiegen offensichtlichgenau ab, ob und in welcher Dosierung Schmerzmittel wirklich benötigtwerden. Eine wichtige Rolle spielt wohl auch, dass Schmerzmittel - imGegensatz zu manch anderen Ländern - in Deutschlandapothekenpflichtig sind und auch in der Apotheke nicht einfach imFreiwahlbereich angeboten werden. Das eröffnet dem Apotheker dieMöglichkeit, den Patienten vor dem Kauf zu beraten und auf denrichtigen Gebrauch aufmerksam zu machen", sagt Dr. Elmar Kroth,Geschäftsführer Wissenschaft beim BAH. "Die hier genanntenGebrauchsdaten beziehen sich außerdem nur auf die in den Apothekenabgegebenen Schmerzmittel und berücksichtigen nicht den tatsächlichenGebrauch. Dieser liegt womöglich deutlich niedriger - zum Beispiel,weil der Patient die Packung wegen Überschreitens des Verfallsdatumsgar nicht aufbraucht", ergänzt Kroth.Die genannten Berechnungen des BAH beziehen sich auf verschiedeneDatenquellen, wie u.a. IQVIA MIDASTM. Sie beinhalten dieSchmerzmittel des ATC-Codes "N2B", also zum BeispielAcetylsalicylsäure, Paracetamol oder Ibuprofen als Einzelsubstanzenoder in Kombination. Nicht berücksichtigt sind rezeptpflichtigeAnalgetika der Bereiche Betäubungsmittel, Migränemittel undSpasmoanalgetika. Eine standardisierte Einheit (SU) ist auf Basisunterschiedlicher Packungsgrößen und Darreichungsformen definiert. Sosteht 1 SU in etwa für 1 Tablette, 1 Ampulle oder 5 ml Saft.Weitere Daten und Fakten zum Arzneimittelmarkt sind in derBAH-Zahlenbroschüre 2018 aufgeführt.Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) ist dermitgliederstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie inDeutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterbeschäftigen. Das Aufgabenspektrum des BAH umfasst sowohl dieverschreibungspflichtigen als auch die nichtverschreibungspflichtigen Arzneimittel sowie die stofflichenMedizinprodukte.