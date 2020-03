Deutsche Papierindustrie / Schwaches Jahr 2019 - Sorten entwickeln sich unterschiedlich

Bonn (ots) - Das Jahr 2019 ist für die deutsche Papierindustrie unbefriedigendverlaufen. Die Branche stellte insgesamt rund 22 Mio. Tonnen Papier, Karton undPappe her, 2,7 Prozent weniger als im Vorjahr. "Die Schere zwischen grafischenund Verpackungspapieren geht dabei immer weiter auseinander", erklärte dazu derPräsident des Verbandes Deutscher Papierfabriken (VDP), Winfried Schaur. WährendVerpackungspapiere und -karton mit einem Plus von 0,7 Prozent noch ein leichtesWachstum verzeichnen konnten, fiel die Produktion der grafischen Papiere 2019 um8,3 Prozent. Verpackungspapiere machen mittlerweile 55 Prozent desProduktionsvolumens aus, grafische Papiere rund 32 Prozent.Die Hygienepapiere (-0,6 Prozent) gaben in der Produktion ebenfalls leicht nach.Auch Technische und Spezialpapiere, die eine Vielzahl von Produkten umfassen,wiesen ein Minus von 2,8 Prozent auf. Die Anteile der beiden Sortengruppen ander Produktion liegen bei knapp 7 bzw. 6 Prozent.Der Umsatz der Branche fiel 2019 um 6,6 Prozent auf 14,3 Mrd. Euro. Dabeizeigten sich die grafischen Papiere mit -2,1 Prozent beim Umsatz weniger schwachals die Verpackungspapiere, die beim Umsatz ein Minus von 10,9 Prozentverzeichnen mussten. Hier schlug zu Buche, dass die gesunkenen Altpapierpreisevielfach an die Kunden weitergegeben wurden. Die Zahl der Beschäftigten in derdeutschen Zellstoff- und Papierindustrie war mit -1,7 Prozent auf Grundeinzelner Schließungen nur leicht rückläufig. Sie liegt jetzt bei 39.850.Mit Sorge beobachtet die Branche die Entwicklung der Energie- und Klimapolitikauf nationaler und europäischer Ebene. "Die zeitnah umgesetztenAusstiegszenarien aus Kernkraft und Kohle dürfen die Versorgungssicherheit derIndustrie nicht gefährden", sagte VDP-Präsident Schaur. Gleichzeitig warnte erdavor, die internationale Wettbewerbsfähigkeit durch einseitige Belastungen zugefährden. Ob die in der EU angedachte CO2-Grenzsteuer und der damit verbundeneWegfall aller bisherigen Ausgleichsmaßnahmen für die energieintensivenIndustrien dieses Problem löse, müsse vor dem Hintergrund der internationalenHandelskrisen äußerst kritisch hinterfragt werden.Hinweis an die Redaktionen: Ein Bild von VDP-Präsident Winfried Schaur findenSie hier: https://www.vdp-online.de/verband/praesident-und-vizepraesidenten -weitere Bilder zur Papierindustrie hier:https://www.vdp-online.de/presse/mediathek/bilderPressekontakt:Gregor Andreas GeigerBereichsleiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDirector Press and Public RelationsVerband Deutscher Papierfabriken e. V.German Pulp and Paper AssociationAdenauerallee 5553113 BonnFON +49 (0) 2 28 2 67 05 30FAX +49 (0) 2 28 2 67 05 50Mobil +49 (0) 1 72 2 53 45 52www.vdp-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/16061/4537387OTS: Verband Deutscher Papierfabriken (VDP)Original-Content von: Verband Deutscher Papierfabriken (VDP), übermittelt durch news aktuell