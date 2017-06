Grasbrunn, Frankfurt, Hamburg, Köln (ots) -+++ Neue Strategie bei der Geldanlage+++ Veranstaltung im Frankfurter "Social Impact Lab"Vermögende Unternehmerfamilien und andere Investoren interessierensich zunehmend für eine neue Form der Geldanlage, das sogenannte"Impact Investing" - dem wirkungsorientierten Investieren. Gutes Tun,ohne auf Rendite zu verzichten, das ist ein neuer Trend, der aus denUSA kommt und auch hierzulande zunehmend Beachtung findet. ImpactInvesting ist umfassender als nachhaltiges Investieren. Es geht umdirekte positive soziale und ökologische Effekte, die mit einemInvestment erzielt werden. Zur klassischen Rendite gesellt sich jetztdie "gesellschaftliche Rendite" von Investments.Auf Einladung der Deutschen Oppenheim und Finance in Motion trafensich jetzt Mandanten und Führungskräfte des größten deutschen FamilyOffice im Frankfurter "Social Impact Lab" zu einem Vortrag von Charlyund Lisa Kleissner, Pionieren dieser neuen Geldanlage in Form vonEigenkapitalbeteiligungen oder Darlehen, mit der die Welt einStückchen besser gemacht werden soll.Die Kleissners können mit detaillierten Reports belegen, dass ihrewirkungsorientierten Investitionen in allen Assetklassen ohneweiteres konkurrieren können, zusätzlich aber damit gesellschaftlichwertvolle Projekte anstoßen. Und sie sind mit ihrer Stiftunglangjährig über ihr gesamtes Portfolio mit Impact Investments aktiv,so dass sie aus der Perspektive von Investoren berichten konnten.Besonders interessant war, dass gängige Benchmarks in derVergangenheit geschlagen werden konnten und Investoren trotz hoherWirkungsorientierung nicht auf Rendite verzichten müssen."Gerade hochvermögende Unternehmerfamilien beginnen sich fürdieses Thema zu interessieren", so Dr. Thomas Rüschen,Vorstandsvorsitzender der Deutschen Oppenheim Family Office AG."Unsere Mandanten wollen nicht nur 'bio' einkaufen oder grünen Strombeziehen, sondern direkt sinnvolle Projekte unterstützen. UnsereVeranstaltung hat ihnen die unterschiedlichen Möglichkeitenaufgezeigt, die es bis dato in diesem jungen und noch nicht so starkentwickelten Markt gibt."Das Social Impact Lab selbst, Ort der Veranstaltung, unterstütztvor allem "Social Entrepreneurs" in Deutschland - Existenzgründer,die sich gesellschaftlich nützlichen Projekten verschrieben haben,ein akzeptables Einkommen erzielen wollen und dabei vom Labsogenannte Coworking-Spaces und professionelle Begleitung (Beratung,Coaching, Qualifizierung) erhalten.Die wachsende Bedeutung von Impact Investing unterstrich auchFlorian Meister, Managing Director von Finance in Motion, einem derweltweit führenden Häuser im Bereich Impact Investing, das mit 180Mitarbeitern verschiedene Fonds im Volumen von insgesamt 1,8Milliarden Euro berät. "Vor allem Public Private Partnerships könnenin diesem Feld eine Menge bewirken", so Meister. "So könnenstaatliche Investoren, die vor allem am Impact interessiert sind,durch die Bereitstellung von Risikopuffern Investoren aus demPrivatsektor für Investments in Entwicklungs- und Schwellenländergewinnen."Thomas Rüschen zieht eine positive Bilanz: "Mit den bisherigenErfahrungen und dem großen Netzwerk der Familie Kleissner können wirunseren Mandanten nicht nur Orientierung bei diesem Thema geben,sondern auch bei der Suche nach Impact Investments unterstützen."Über Deutsche Oppenheim:Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten inGrasbrunn bei München, Frankfurt, Hamburg und Köln ist einvermögensverwaltendes Multi Family Office und einer der führendenAnbieter in Europa. Das Family Office zeichnet sich durch einganzheitliches Leistungsspektrum für komplexe Familienvermögen aus.Die Deutsche Oppenheim gehört zum Bereich Wealth Management derDeutschen Bank und bietet neben umfassenden FamilyOffice-Dienstleistungen auch individuelle Vermögensverwaltungsmandatefür größere Investitionssummen an. Daneben ist sie auch Initiator undAnlageberater für drei Multi Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds) derDeutschen Asset Management International GmbH, die sich seit Jahrenerfolgreich im Fondsmarkt etabliert haben.Über Finance in Motion:Als eines der weltweit führenden Häuser im Bereich ImpactInvestments fokussiert sich Finance in Motion ausschließlich aufFonds, die eine nachhaltige wirtschaftliche, soziale undumwelttechnische Entwicklung in Ländern mit niedrigem und mittleremEinkomemn fördern. Mit mehr als 1,5 Mrd. EUR Assets under Managementhebelt das Unternehmen Entwicklungsgelder durchPublic-Private-Partnerships. In Übereinstimmung mit den Zielen derFonds fördert Finance in Motion langfristige Partnerschaften undhilft seinen Partnern ihre Geschäftsmodelle weiterzuentwicklen.Unterstützt durch 15 Büros vor Ort und in mehr als 20 Ländern berätFinance in Motion die folgenden Impact Investment Fonds: den EuropeanFund for Southeast Europe (EFSE), der Mikro- und kleine Unternehmenin Südosteuropa und der östlichen Europäischen Nachbarschaftsregionfinanziert, den Green for Growth Fund (GGF), der die Reduzierung desEnergieverbrauchs und der CO2-Emissionen in Südosteuropa sowie dersüdlichen und östlichen europäischen Nachbarschaftsregion zum Zielhat, den SANAD Fund for MSME, der Mikro-, kleine und mittlereUnternehmen in Nordafrika und im nahen Osten finanziert sowie deneco.business Fund, dessen Ziel der Schutz der Biodiversität und dienachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen in Lateinamerika ist.Pressekontakt Deutsche Oppenheim:Ralf-Dieter BrunowskyBrunoMedia GmbHTel.: +49 (0) 170 4621440Office: +49 (0) 6131 9302830brunowsky@brunomedia.deMartinsstraße 1755116 Mainzwww.brunomedia.dePressekontakt Finance in Motion:Merle RömerFinance in MotionTel.: +49 (0) 69 271 035 171m.roemer@finance-in-motion.comwww.finance-in-motion.comOriginal-Content von: Deutsche Oppenheim Family Office AG, übermittelt durch news aktuell