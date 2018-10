Deutsche Oppenheim überzeugt beim Performancevergleich der Vermögensverwalter - Portfolios schlagen Benchmark in drei Performanceprojekten

Grasbrunn, Frankfurt, Hamburg, Köln (ots) - Leistungsstark undkundenorientiert: Die Deutsche Oppenheim Family Office AG hat in dreilaufenden Performance-Projekten der Fuchs|Richter Prüfinstanz diejeweilige Benchmark bestehend aus kostengünstigen börsengehandeltenIndexfonds (ETF) nach Punkten übertroffen. Gemeinsam mit einemweiteren Vermögensverwalter ist das Family Office damit einer vonzwei herausragenden Anbietern im Performancevergleich."Dass wir die Benchmark nicht nur in einem, sondern gleich in dreiProjekten hinter uns gelassen haben, zeichnet unsere Arbeit invielerlei Hinsicht aus", sagt Stefan Freytag, CIO und Vorstand derDeutsche Oppenheim. Auch die Fuchs|Richter Prüfinstanz lobt dasFamily Office und weist dessen Leistung als "strukturierten unddisziplinierten Investmentansatz" aus. Während die Portfolios sowohlim Stiftungsdepot-, als auch im Private Banking Depot-Projektüberdurchschnittliche Ergebnisse erzielten, tat sich das FamilyOffice besonders im Projekt Vermögensverwaltende Fonds hervor. Mit526 Punkten lag das Deutsche Oppenheim-Portfolio deutlich über derBenchmark von 400 Punkten.Wesentliches Ziel der Performance-Projekte ist es, die Leistungender Vermögensverwalter an den konkreten Anforderungen eines PrivateBanking- bzw. Stiftungskunden transparent zu machen. Entsprechenddient nicht nur die lange Projektlaufzeit von meist fünf Jahren dazu,eine Bewertung der Portfolios über verschiedene Marktphasen hinweg zuermöglichen. Auch zahlreiche Vorgaben verhindern, unrealistische"Zockerportfolios" in die Bewertung einzubringen. Zudem gewährleistetdie Einbeziehung von Kosten und Steuern die Ableitung einerNettoperformance, die ein Anleger dann wirklich realisieren würde.Insgesamt wurden zwischen 51 und 74 Teilnehmer pro Projekt in denWettbewerbsvergleich miteinbezogen.Stefan Freytag ist von der Bedeutung der Performance-Projekteüberzeugt: "Unsere eigenständige Vermögensverwaltung ist bekanntlicheingebettet in ein Multi Family Office. Deswegen sind wir sehr anobjektiven Vergleichen von Vermögensverwaltern interessiert undstellen uns selbstverständlich gerne auch mit unserem Angebot solcheiner externen Analyse. Wir schätzen jede Form von Markttransparenz."Diese Transparenz spiegelt sich auch in den Bewertungskriteriender Projekte wider. So wird nicht nur das erzielte Vermögen mit demdes Vergleichsdepots ins Verhältnis gesetzt. Vielmehr werdenelementare Kriterien wie "Stress für den Anleger" und "Fokussierungauf den Kundenwunsch" ebenso miteinbezogen. Daraus resultiert einePunkte-Auswertung von Rendite und Risiko. Diese wurde vomRisikomessspezialisten Quanvest durchgeführt.Der Leiter der Vermögensverwaltung, Oliver Leipholz, erläutert dieTeilnahme an den Performance-Projekten: "Für alle drei Projekte habenwir im Wesentlichen auf unsere - auch für kleinere Anlagevolumina zurVerfügung stehende - Fonds FOS Strategie Fonds Nr.1 (WKN: DWS0TS) undFOS Rendite und Nachhaltigkeit (WKN: DWS0XF) zurückgegriffen. Diedurchgehend positiven Ergebnisse zeigen auf, dass diesevermögensverwaltenden Fonds sehr geeignet sind, auch anspruchsvolleAnlageziele überdurchschnittlich zu erfüllen. Zudem sind damitbelastbare und nachvollziehbare Ergebnisse aus existierendenPortfolien entstanden."Neben den vermögensverwaltenden FOS Fonds ist die DeutscheOppenheim darüber hinaus auch spezialisiert auf sehr individuelleVermögensverwaltungsmandate für große Privat- und Stiftungsvermögen.Dabei zeichnet sich die Vermögensverwaltung vor allem durch einedynamische Asset-Allokation, selektive Titelauswahl und ein aktivesRisikomanagement aus.Über Deutsche Oppenheim:Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten inGrasbrunn bei München, Frankfurt, Hamburg und Köln ist einvermögensverwaltendes Multi Family Office und einer der führendenAnbieter in Europa. Vorsitzender des Vorstands ist Dr. ThomasRüschen. Weitere Vorstände sind Stefan Freytag und Dr. Jörn MatthiasHäuser. Das Family Office zeichnet sich durch ein umfassendesLeistungsspektrum für komplexe Familienvermögen aus, wobei dieImmobilienberatung als neuer Schwerpunkt ausgebaut wurde. DieDeutsche Oppenheim gehört zum Bereich Wealth Management der DeutschenBank und bietet neben umfassenden Family Office-Dienstleistungen auchindividuelle Vermögensverwaltungsmandate für größereInvestitionssummen an. Daneben ist sie auch Initiator undAnlageberater für drei Multi Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds - FamilyOffice Strategie) der Deutsche Asset Management International GmbH,die sich seit Jahren erfolgreich im Fondsmarkt etabliert haben.Pressekontakt:Ralf-Dieter BrunowskyBrunoMedia GmbHTel.: +49 (0) 170 4621440Office: +49 (0) 6131 9302830brunowsky@brunomedia.deMartinsstraße 1755116 Mainzwww.brunomedia.deOriginal-Content von: Deutsche Oppenheim Family Office AG, übermittelt durch news aktuell