Deutsche Oppenheim stärkt Mandantenbetreuung und Portfoliomanagement durch erfahrene Neuzugänge

Grasbrunn, Frankfurt, Hamburg, Köln (ots) - Die Deutsche OppenheimFamily Office AG verstärkt sich zum 01. April mit Sudip Roy undDominik Fischer - zwei erfahrenen Vermögensexperten. Damit bautDeutschlands führendes Family Office die Mandantenbetreuung und dasPortfoliomanagement weiter aus und setzt seine Wachstumsstrategiekonsequent fort. Sudip Roy ist ab sofort als Senior Portfoliomanagerim Bereich Anleihen tätig. Zudem wird er in der Vermögensverwaltungals Direktor für die Betreuung von vermögenden institutionellen- undPrivatkunden zuständig sein. Dominik Fischer übernimmt im FamilyOffice die Position als Direktor in der Gesamtvermögensbetreuung."Bei der Umsetzung unserer Strategie kommen wir gut voran", sagtDr. Thomas Rüschen, Vorstandsvorsitzender der Deutschen OppenheimFamily Office AG. "Wir arbeiten weiter intensiv am Ausbau unsererVermögensverwaltung sowie unseres Angebots im Immobilienbereich;jüngst haben wir den Drittvertrieb für unsere FOS-Fonds auf einebreitere Basis gestellt und auch personell stocken wir auf, um derwachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Wir freuen uns, mit denHerren Roy und Fischer zwei weitere anerkannte Experten in unseremTeam begrüßen zu dürfen."Als Vermögensverwaltungsexperte arbeitete Sudip Roy zuletzt imBereich Wealth Management für die Deutsche Bank in der Schweiz. Von2008 bis 2014 war er für das Fixed Income Portfolio Management derDeutschen Asset Management in Frankfurt tätig. Weitere Erfahrungensammelte er u.a. bei der Boston Consulting Group; zudem war er übersechs Jahre im Derivatebereich der Deutschen Bank in London tätig.Sudip Roy hat einen Master in Business Economics.Dominik Fischer verfügt ebenfalls über eine langjährige Expertisein der strategischen Vermögensplanung, welche er in den vergangenensechs Jahren bei der Commerzbank AG in München einbringen konnte.Dort war er als Spezialist Wealth Planning sowie als RelationshipManager im Wealth Management tätig. Zuvor war er u.a. als leitenderkaufmännischer Angestellter bei der EGT Services GmbH beschäftigtsowie als Client Advisor im Bereich Financial Intermediaries (FIM)bei der UBS Deutschland AG. Dominik Fischer ist gelernterBankkaufmann, Diplom-Volkswirt und zertifizierter Finanzplaner.Über Deutsche Oppenheim:Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten inGrasbrunn bei München, Frankfurt, Hamburg und Köln ist einvermögensverwaltendes Multi Family Office und einer der führendenAnbieter in Europa. Das Family Office zeichnet sich durch einganzheitliches Leistungsspektrum für komplexe Familienvermögen aus.Die Deutsche Oppenheim gehört zum Bereich Wealth Management derDeutschen Bank und bietet neben umfassenden FamilyOffice-Dienstleistungen auch individuelle Vermögensverwaltungsmandatefür größere Investitionssummen an. Daneben ist sie auch Initiator undAnlageberater für drei Multi Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds) derDeutschen Asset Management International GmbH, die sich seit Jahrenerfolgreich im Fondsmarkt etabliert haben.