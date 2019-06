Grasbrunn, Frankfurt, Hamburg, Köln (ots) - + "Capital Finance International"ehrt Family Office mit "Best Strategic Asset Allocation Team - Germany2019"-Award+ Wissenschaftlich orientiertes "PassivPlus"-Anlagekonzept überzeugt die JuryErfahren, kundennah und wissenschaftlich fundiert: Die Deutsche Oppenheim FamilyOffice AG ist vom Fachmagazin "Capital Finance International" (CFI) mit dem"Best Strategic Asset Allocation Team - Germany 2019"-Award ausgezeichnetworden. Die Jury hat besonders der akademisch und praktisch bewährteInvestmentansatz der Vermögensverwaltung im Zuge des sogenannten"PassivPlus"-Konzepts überzeugt. Im Rahmen des Award-Programms sucht dasinternationale Fachmagazin CFI mit Sitz in London u.a. alljährlich Personen undOrganisationen, die durch exzellente Beratung und "BestPractice"-Investmentansätze nachweisbar echten Mehrwert für Kunden schaffen.Dr. Thomas Rüschen, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Oppenheim, sagt: "DieStrategische Asset-Allokation (SAA) spielt für den gesamten Investmentprozesseine herausragende Rolle. An dieser Stelle werden nicht nur die großen Fehlergemacht oder vermieden, sondern auch die langfristigen Anlageziele unsererMandanten mit deren Sicherheitsbedürfnis in Einklang gebracht." Dazu hat dasFamily Office auf Basis seiner über zwei Jahrzehnte umfassenden Erfahrung beider Entwicklung von Anlagestrategien für UHNWI-Kunden, Stiftungen undinstitutionelle Anleger ein umfangreiches Investmentkonzept entwickelt, das aufBasis quantitativer Modelle einen streng am akademischen "Best Practice"Standard orientierten Ansatz verfolgt.Konkret folgt das darauf aufbauende "PassivPlus"-Konzept der Deutsche Oppenheimeiner These: passive ETFs als Basis, aktive Fonds wo es sich lohnt. Auch deshalbmüssen alle analysierten und eingesetzten aktiven Fonds eine lange undstatistisch analysierbare Historie aufweisen sowie eine akademisch überprüfbareInvestmentphilosophie. "Um ein möglichst benchmarknahes und effizientesPortfolio aufstellen zu können, setzen wir bei unserem Investmentansatz vorallem auf den Faktor einer höchstmöglichen Diversifikation", erklärt Dr. Jakobvon Ganske, der in der Deutsche Oppenheim das "PassivPlus"-Konzept als LeiterInvestmentconsulting und Risikomanagement verantwortet. Diese Aufteilung umfassesowohl die Auswahl verschiedener Assetklassen in der strategischen AssetAllokation als auch die Diversifikation nach Risikoprämien, Managern,Investmentstilen und Alphaquellen in der Umsetzung.Das Konzept zahlt sich aus: Die Deutsche Oppenheim hat mit dem"PassivPlus"-Konzept seit 2014 etwa 95 Prozent aller aktiven Fonds in ihrerVergleichsgruppe übertroffen - und das auch und gerade in schlechtenMarktphasen. So weist auch die Jury des CFI in ihrer Award-Begründung auf dieschwierige Wirtschaftsperiode 2018 hin: Wegen der Nähe zur Benchmark hat sichdie Vermeidung kostspieliger taktischer Fehler bei der Asset-Allokation als sehrwirksam erwiesen.Über Deutsche OppenheimDie Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten in Grasbrunn bei München,Frankfurt, Hamburg und Köln ist ein vermögensverwaltendes Multi Family Officeund einer der führenden Anbieter in Europa. Das Family Office zeichnet sichdurch ein ganzheitliches Leistungsspektrum für komplexe Familienvermögen aus.Die Deutsche Oppenheim gehört zum Bereich Wealth Management der Deutschen Bankund bietet neben umfassenden Family Office-Dienstleistungen auch individuelleVermögensverwaltungsmandate für größere Investitionssummen an. Daneben ist sieauch Initiator und Anlageberater für drei Multi Asset-Publikumsfonds (FOS-Fonds)der DWS Investment GmbH, die sich seit Jahren erfolgreich im Fondsmarktetabliert haben.Pressekontakt:Ralf-Dieter BrunowskyBrunoMedia GmbHTel.: +49 (0) 170 4621440Office: +49 (0) 6131 9302830brunowsky@brunomedia.deMartinsstraße 1755116 Mainzwww.brunomedia.deOriginal-Content von: Deutsche Oppenheim Family Office AG, übermittelt durch news aktuell