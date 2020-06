Deutsche Möbelhersteller werben mit 'Made in Germany'

BAD HONNEF (dpa-AFX) - Die deutschen Möbelhersteller werben jetzt mit der geprüften Herkunftsbezeichnung "Möbel made in Germany" für ihre Produkte.



Die Kennzeichnung garantiere, dass die Möbel aus deutscher Produktion stammten, teilte der Verband der Deutschen Möbelindustrie (VDM) am Dienstag mit. Die Anforderungen für das Siegel seien vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (RAL) festgelegt worden. Dazu gehöre, dass Konstruktion, Montage und Qualitätsprüfung in Deutschland erfolgen. Zudem müsse der für die Qualität relevante Herstellungsprozess überwiegend in Deutschland stattfinden. Die Einhaltung der Kriterien werde überwacht.

Das Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung ist durch den RAL-Standard für Farbtöne bekannt. Es ist zudem Vergabestelle für das Umweltzeichen "Blauer Engel" sowie für das Textilsiegel "Grüner Knopf" für faire Lieferketten.

Die Möbelhersteller erhoffen sich durch die Herkunftsbezeichnung einen höheren Absatz auf dem heimischen Markt. Momentan stammen nach VDM-Angaben zwei Drittel aller in Deutschland verkauften Möbel aus dem Ausland. "Aber auch im Export versprechen wir uns verbesserte Absatzmöglichkeiten", sagte VDM-Geschäftsführer Jan Kurth./hff/DP/men