Deutsche Mittelstandsfinanz berät minCam bei der Übernahme durch Harald Quandt Industriebeteiligungen

Frankfurt am Main / Oberstdorf (ots) - Die DeutscheMittelstandsfinanz GmbH, Frankfurt, ein führendes Beratungshaus fürUnternehmenstransaktionen im Mittelstand hat die minCam GmbH,Oberstdorf, bei der Übernahme durch die Harald QuandtIndustriebeteiligungen GmbH beraten. minCam ist ein führendesUnternehmen für optische Rohrinspektionssysteme."Mit minCam haben wir erneut einen technologischen Weltmarktführererfolgreich bei der Lösung der mittelfristigen Unternehmensnachfolgeberaten. Es freut uns, dass als Ergebnis des von uns durchgeführtenstrukturierten Veräußerungsprozesses mit Harald QuandtIndustriebeteiligungen ein äußerst namhafter Erwerber für minCamgewonnen wurde, um das geplante starke Wachstum der Gesellschaft zurealisieren", so die beiden geschäftsführenden Gesellschafter derDeutschen Mittelstandsfinanz, Dr. Patrick Schmidl und Michael Dirkes."Mit Hilfe der Deutschen Mittelstandsfinanz habe ich in HaraldQuandt Industriebeteiligungen einen perfekten Partner für meinUnternehmen gefunden, um das innovative Produktportfolio von minCamfür zusätzliche Branchen und Anwendungsfelder weiterzuentwickeln",sagt Hermann Fritz, Gründer und Geschäftsführer von minCam. "Zusammenmit Harald Quandt Industriebeteiligungen können wir uns mit unsereranerkannten Produktqualität "Made in Germany" international nochstärker etablieren und somit den erfolgreichen Wachstumspfad dervergangenen Jahre weiterverfolgen. Im Rahmen des von der DeutschenMittelstandsfinanz betreuten Verkaufsprozesses hat mich der Ansatzvon Harald Quandt Industriebeteiligungen als langfristigerGesellschafter und das Netzwerk der Familie Quandt überzeugt."Die Kamerasysteme von minCam zeichnen sich insbesondere durch ihrehohe Wertigkeit, Robustheit und Zuverlässigkeit aus. Dievergleichsweise kleinen und kurzen Kameraköpfe gestatten zudem eineexzellente Bogengängigkeit. Dank der Plattformstrategie von minCamverfügen die Produkte über einen besonders hohenIndividualisierungsgrad.Hermann Fritz bleibt dem Unternehmen operativ erhalten und amwirtschaftlichen Erfolg der Firma beteiligt. Zu den finanziellenDetails der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.Über Deutsche MittelstandsfinanzDie Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH, Frankfurt, ist ein führendesBeratungsunternehmen für Unternehmenstransaktionen im Mittelstand. Zuden Schwerpunkten der Deutschen Mittelstandsfinanz gehört dieBeratung bei Unternehmenskäufen und -verkäufen ("M&A-Beratung") sowiebei der Unternehmensnachfolge. Deutsche Mittelstandsfinanz ist Teilder DMF Group, zu welcher mit der DMF Capital GmbH auch einmittelständisches Beteiligungshaus gehört. Näheres zur DMF Groupfinden Sie unter: www.dmf-group.de.Über minCamDie minCam GmbH, Oberstdorf ist ein führendes Unternehmen imBereich der optischen Rohrinspektionssysteme. Das Unternehmen istspezialisiert auf sogenannte Schiebekamerasysteme, die primär inkleineren Rohren Anwendung finden. Die Kamerasysteme werden zumBeispiel im Bereich Frischwasser, Abwasser, Brunnen, Hohlraum undMaschinenbau eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unterwww.mincam.de.Pressekontakt:Deutsche Mittelstandsfinanz GmbHDr. Patrick SchmidlMichael DirkesGeschäftsführende GesellschafterEysseneckstr. 460322 FrankfurtTel. 069 - 95421264patrick.schmidl[at]dmfin.commichael.dirkes[at]dmfin.comwww.dmfin.comOriginal-Content von: Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH, übermittelt durch news aktuell