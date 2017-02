Deutsche Mittelstandsfinanz berät Veräußerung von Walz Verpackungen an die österreichische Ganahl AG

Frankfurt am Main (ots) - Die auf Unternehmensverkäufe undNachfolgeregelungen im Mittelstand spezialisierte DeutscheMittelstandsfinanz (www.dmfin.com) hat Walz Verpackungen im Rahmeneines durchgeführten strukturierten Verkaufsprozesses exklusivberaten. Im Zuge dieses Verkaufsprozesses erfolgte die Veräußerungvon Walz Verpackungen an die österreichische Ganahl AG.Walz Verpackungen erzielt mit hochinnovativen Verpackungslösungenund ca. 120 Mitarbeitern am Standort Langenenslingen (SchwäbischeAlb) einen Umsatz von EUR 22 Mio. Seit dem Eintritt in denWellpapierverarbeitungsmarkt im Jahr 1986 ist Walz Verpackungenkontinuierlich weit überdurchschnittlich gewachsen. Durchmehrwertschaffende neue Produkte wie der selbstentwickelten MC-Boxwird Walz Verpackungen zunehmend zum Systemanbieter großer deutscherKonzerne. Mit der wellpappbasierten Walz MC-Box als Holzkistenersatzkönnen mehrere Tonnen schwere Anlagen transportiert werden. Darüberhinaus ist Walz bei seinen Kunden einerseits als Spezialist fürIndividuallösungen und andererseits als Komplettanbieter vonVerpackungsmaterialien bekannt.Die Ganahl AG aus Frastanz in Vorarlberg ist ein traditionsreichesösterreichisches Familienunternehmen mit Wurzeln im Jahr 1797. Heutewerden mit 1.200 Mitarbeitern an sieben Standorten in Österreich,Osteuropa und der Türkei 279.000 Tonnen Wellpappe und 125.000 TonnenPapier produziert. Dabei beträgt der Gruppenumsatz EUR 330 Mio.Für beide Unternehmen ergebn sich aus der Übernahme Synergien:Rondo Ganahl erweitert mit der Übernahme das eigene Produktangebotund Walz Verpackungen erhält durch die Eingliederung in dieRondo-Gruppe Zugang zu einem internationalen Kundenkreis. Das neugegründete Unternehmen Walz Verpackungen GmbH wird vom bisherigenEigentümer Bernd Walz als Geschäftsführer und dem bestehendenManagement weiter geführt. Von Rondo wird Ing. Udo Nachbaur (Vorstandder Ganahl AG) in die Geschäftsführung der Gesellschaft entsandt, woer sich gemeinsam mit Bernd Walz im Wesentlichen um die strategischeAusrichtung des Unternehmens und die Koordination derGeschäftsaktivitäten kümmern wird."Wir freuen uns, dass unser Haus dazu beitragen hat, dass mit derGanahl AG der richtige Partner für die nächste Wachstumsstufe vonWalz Verpackungen und eine mittelfristige Nachfolgeregelung gefundenwurde", so die beiden Geschäftsführer der DeutschenMittelstandsfinanz GmbH, Dr. Patrick Schmidl und Michael Dirkes.Über die Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH:Die Deutsche Mittelstandsfinanz (www.dmfin.com) ist ein führendesBeratungsunternehmen für mittelständische Unternehmen mit Sitz inFrankfurt. Zu den Schwerpunkten der Deutschen Mittelstandsfinanzgehört die Beratung bei Unternehmenskäufen und -verkäufen("M&A-Beratung") sowie die Beratung bei der Unternehmensnachfolge.Deutsche Mittelstandsfinanz ist Teil der DMF Group, zu welcher mitder DMF Capital GmbH auch ein mittelständisches Beteiligungshausgehört. Näheres zur DMF Group finden Sie unter: www.dmf-group.dePressekontakt:DMF GroupEysseneckstr. 460322 FrankfurtTel. 069-9542-1264patrick.schmidl(at)dmfin.commichael.dirkes(at)dmfin.comOriginal-Content von: Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH, übermittelt durch news aktuell