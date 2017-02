Deutsche Mittelstandsfinanz berät Veräußerung des Weltmarktführers für tribologische Materialprüfung

Frankfurt am Main (ots) - Die Deutsche Mittelstandsfinanz hat dieGesellschafter der Optimol Instruments Prüftechnik GmbH, Münchenexklusiv bei der Veräußerung des Unternehmens beraten.Optimol Instruments Prüftechnik ist der weltweit führendeHersteller von tribologischen Testsystemen, die bei derVerschleissmessung aufeinander einwirkender Oberflächen unterEinbeziehung von Schmierstoffen eingesetzt werden. Bereits seit 1964werden SRV-Testgeräte, mittlerweile in der 5. Generation,hergestellt.SRV-5 stellt den uneingeschränkten technologischen Marktstandardin der tribologischen Materialprüfung dar. Durch die kontinuierlicheWeiterentwicklung der SRV-Testgeräte werden zunehmend neuetechnologische Einsatzgebiete erschlossen.Zu den Kunden von Optimol Instruments gehören weltweit nahezu allebedeutenden Schmierstoff- und Additivproduzenten, global führendeAutomobilunternehmen (Hersteller und Zulieferer), Industriekonzernesowie führende Forschungsinstitute. Zahlreiche Industrienormen (u.a.DIN, ISO, ASTM) und mehrere hundert wissenschaftliche Fachartikelnehmen Bezug auf das Optimol Prüfgerät SRV®. Optimol Instruments istdamit ein Hidden Champion des deutschen Mittelstands.Im Zuge eines von der Deutschen Mittelstandsfinanz internationaldurchgeführten Verkaufsprozess hat sich Virthos Partners alserfolgversprechendster Käufer herauskristallisiert. Virthos Partnersinvestiert das Kapital namhafter deutscher und SchweizerUnternehmerfamilien und hat sich auf industrielle Nischenanbieter imdeutschsprachigen Mittelstand spezialisiert. "Virthos ist bereitsEigentümer des Weltmarktführers für Kolbenprüfsysteme, derFeinwerktechnik Otto Harrandt GmbH aus Waiblingen, und konnte sichdamit zügig in das Geschäftsmodell von Optimol Instrumentseinarbeiten. Zudem hat Virthos den Gesellschaftern von OptimolInstruments mit der positiven Weiterentwicklung von Otto Harrandtaufgezeigt, dass man als aktiv engagierter Eigentümer mit einemindustriellen Investitionsansatz stark wachsende mittelständischeUnternehmen erfolgreich begleiten kann. Wir freuen uns entsprechend,dass wir mit Virthos den richtigen Partner für die Fortschreibung derErfolgsgeschichte von Optimol Instruments identifizieren konnten", sodie beiden Geschäftsführer der Deutschen Mittelstandsfinanz GmbH, Dr.Patrick Schmidl und Michael Dirkes.Über die Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH:Die Deutsche Mittelstandsfinanz (www.dmfin.com) ist ein führendesBeratungsunternehmen für mittelständische Unternehmen mit Sitz inFrankfurt. Zu den Schwerpunkten der Deutschen Mittelstandsfinanzgehört die Beratung bei Unternehmenskäufen und -verkäufen("M&A-Beratung") sowie die Beratung bei der Unternehmensnachfolge.Deutsche Mittelstandsfinanz ist Teil der DMF Group, zu welcher mitder DMF Capital GmbH auch ein mittelständisches Beteiligungshausgehört. Näheres zur DMF Group finden Sie unter: www.dmf-group.dePressekontakt:DMF GroupEysseneckstr. 460322 FrankfurtTel. 069-9542-1264patrick.schmidl(at)dmfin.commichael.dirkes(at)dmfin.comOriginal-Content von: Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH, übermittelt durch news aktuell