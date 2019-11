Bonn (ots) - Die deutschen Mineralbrunnen antworten mit der neuenOnline-Plattform "Dialog Natürliches Mineralwasser" auf die vonleitungswassernahen Unternehmen, Politik, Stiftung Warentest und anderenInstitutionen öffentlich geführte Diskussion über Mineralwasser. Eine zunehmendunausgewogene, teilweise an den Fakten vorbeigehende Berichterstattung überMineralwasser hat dazu beigetragen, dass viele Konsumenten den Mehrwert desNaturproduktes Mineralwasser im Vergleich zu aufbereitetem Leitungswasser nichtmehr wahrnehmen. Eine Mehrheit der deutschen Verbraucher ist fälschlicherweisesogar der Meinung, PET-Mineralbrunnenflaschen aus Deutschland würden dieWeltmeere vermüllen, obwohl die Pfandflaschen durch ein weltweit einzigartigesKreislaufsystem über den Handel eine vorbildliche Recyclingquote von 97 Prozentaufweisen."Durch die einseitige und teilweise falsche Berichterstattung entsteht einvollkommen verzerrtes Bild von Mineralwasser in der Öffentlichkeit", erklärt Dr.Karl Tack, Vorsitzender des Verbandes Deutscher Mineralbrunnen (VDM). "Auf derneuen Website www.dialog-mineralwasser.de können sich alle Interessierten absofort über Mineralwasser und seine Vorteile im Vergleich zu Leitungswassersowie über wichtige Themen wie Produktsicherheit, Verpackung und Nachhaltigkeitinformieren."Auf www.dialog-mineralwasser.de werden anschaulich und faktenbasiert zentraleThemen, Hintergründe und Stellungnahmen zur aktuellen Berichterstattung rund umMineralwasser und Leitungswasser vorgestellt und erläutert. Schwerpunkte sinddabei folgende Fragen: Welche Risiken bestehen auf der "Last Mile", also auf demWeg von der Wasseruhr bis zum Wasserhahn? Warum vermüllen PET-Flaschen derdeutschen Mineralbrunnen nicht die Meere? Warum sind Testkits oft nicht zurÜberprüfung der Wasserqualität geeignet? Warum weist der Rücknahmeprozessbepfandeter PET-Mineralwasser-Flaschen eine deutlich geringere Umweltbelastungauf als die Plastik-Entsorgung über den Gelben Sack?"Uns ist es ein wichtiges Anliegen, Halbwahrheiten richtigzustellen und über dietatsächlichen Zusammenhänge wissenschaftlich fundiert aufzuklären - auch und vorallem im Sinne der Verbraucher", sagt Ullrich Schweitzer, Leiter des DialogsNatürliches Mineralwassers. "Alle Konsumenten, die über das Informationsangebothinaus Fragen haben, können diese direkt über die Webseite stellen. Darüberhinaus steht die neue Kommunikationsinitiative der deutschen Mineralbrunnen auchMultiplikatoren insbesondere aus dem Bereich der Medien als Ansprechpartner fürden Austausch rund um das Naturprodukt Mineralwasser zur Verfügung."Der Dialog Natürliches Mineralwasser ist eine Kommunikationsinitiative derdeutschen Mineralbrunnen. Sie fördert den faktenbasierten, wissenschaftlichfundierten Austausch rund um das Naturprodukt Mineralwasser.Pressekontakt:Ullrich SchweitzerLeiter Dialog Natürliches MineralwasserTel.: +49 (0) 172 / 6939420Dialog Natürliches MineralwasserVerband Deutscher Mineralbrunnen e. V.Kennedyallee 2853175 BonnE-Mail: dialog-mineralwasser@vdm-bonn.deTel.: +49 (0) 228 95990-0www.dialog-mineralwasser.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135451/4450467OTS: Dialog Natürliches MineralwasserOriginal-Content von: Dialog Natürliches Mineralwasser, übermittelt durch news aktuell