Deutsche Messe übernimmt Mehrheit an Logistikmesse LET China (FOTO)

Shanghai/Hannover (ots) -Mit der CeMAT ASIA und der LET China deckt die Deutsche Messekünftig das Thema Intralogistik in den wichtigsten IndustrieregionenChinas abMit der CeMAT ASIA in Shanghai und der LET China in Guangzhoubietet die Deutsche Messe AG ihren Kunden künftig zwei starkeIntralogistikmessen im Osten sowie im Süden Chinas. Damit werden allewichtigen Industrieregionen des Landes abgedeckt und alle relevantenEinkäufer des Landes erreicht. Die CeMAT ASIA ist die mit Abstandgrößte und bedeutendste Intralogistikmesse Asiens und wird jährlichim Herbst in Shanghai mit 650 Ausstellern auf einerAusstellungsfläche von mehr als 65 000 Quadratmetern ausgerichtet.Mit der LET China hat sie nun eine etablierte Messe übernommen, diejährlich im Frühjahr in Guangzhou mit 280 Ausstellern auf einerAusstellungsfläche von rund 15 000 Quadratmetern stattfindet. Die LETChina erreicht insbesondere das Perlflussdelta, das heißt die Regionrund um Guangdong, Hong Kong und Macau, wo sehr viele Unternehmenproduzieren.Die CeMAT ASIA und die LET China bündeln künftig ihre Stärken, umso Mehrwert für ihre Kunden zu generieren, sei es bei der Planung vonForen und Kongressen, beim Matchmaking oder bei der gemeinsamenAkquise. "Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden nun eineprofessionelle Messeplattform im Herbst und eine im Frühjahr anbietenkönnen. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im chinesischen Marktund unseren engen Kontakten zu den führenden Verbänden sind wirsicher, dass wir beide Messen, die CeMAT ASIA und die LET China,weiter ausbauen werden, um so die steigende Nachfrage nachIntralogistiklösungen zu bedienen", sagt Krister Sandvoss, GlobalDirector CeMAT worldwide.Im Mittelpunkt beider Messen stehen dabei die allerneuestenEntwicklungen und Trends rund um Logistik 4.0. Dank des schnellenWirtschaftswachstums in China, insbesondere im Bereich E-Commerce,gewinnt Logistik immer stärker an Bedeutung. Getrieben von Begriffenwie "smart manufacturing" und "Made in China 2025" stehen diedigitale Transformation sowie der Einsatz von Logistiktechnologienbei Unternehmen in China ganz oben auf der Agenda.Die nächste CeMAT ASIA wird vom 6. bis zum 9. November 2018 inShanghai ausgerichtet. Die nächste LET China findet vom 29. bis zum31. Mai 2019 in Guangzhou statt.Weitere Informationen finden Sie unter www.cemat-asia.com/EN/.