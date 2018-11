Deutsche Messe übernimmt Mehrheit an LaserFair Shenzhen in China (FOTO)

Hannover/Shanghai/Shenzhen (ots) -Die Deutsche Messe Hannover erwirbt den Mehrheitsanteil an derLaserFair Shenzhen. Die LaserFair ist eine etablierte Messe fürLaser-Technologie im Süden Chinas und wird jährlich in derMillionenstadt Shenzhen ausgerichtet. Mit dieser Beteiligung baut dieDeutsche Messe ihr Veranstaltungs-Portfolio in einer der wichtigstenIndustrieregionen Chinas weiter aus und ermöglicht ihreninternationalen Kunden den Zugang zu einem der bedeutendsten Märktefür die Laser-Industrie in Asien. Die LaserFair Shenzhen 2019 findetvom 8. bis 10. Mai im Shenzhen Convention & Exhibition Center (SZCEC)statt."China gilt als größter internationaler Markt für die industrielleAnwendung von Lasern. Daher freuen wir uns, dass wir mit derLaserFair ein boomendes Industriefeld als eigenständige Veranstaltungin einen der weltweit wichtigsten Wachstumsmärkte einbringen können",sagt Andreas Luttmann, Director Global Fairs, Deutsche MesseHannover. "Die Messe wird das gesamte Anwendungsspektrum des Lasersin der industriellen Fertigung sowie Branchentrends und Innovationenabbilden und mit einem umfangreichen Konferenzprogramm verbinden."Die LaserFair Shenzhen bietet Ausstellern ideale Gelegenheiten zurKontaktaufnahme, für Geschäftsanbahnungen und Vernetzung mit Firmenaus der Volksrepublik China, insbesondere in Südchina. DieMillionenstadt Shenzhen in der Provinz Guangdong ist eine derwichtigsten Produktionsstandorte für die Laser-Industrie des Landes.So haben sich dort Unternehmen wie Han's Laser, das Flaggschiff derchinesischen Laser-Industrie, DNE Laser, HSG Laser, Hymson Laser,Yueming Laser, MAX und JPT angesiedelt. Aufgrund ihres Status alsSonderwirtschaftszone gilt Shenzhen zudem als ein bedeutenderStandort für ausländische Investitionen.Die LaserFair wird seit 2015 von Shenzhen XZQ Information Scienceand Technology Co. Ltd. mit Unterstützung der Guangdong LaserIndustry Association und der Shenzhen Laser Intelligent ManufacturingIndustry Association ausgerichtet. Künftig wird dieTochtergesellschaft der Deutschen Messe AG, Hannover Milano FairsShanghai gemeinsam mit Shenzhen XZQ die LaserFair Shenzhenveranstalten. Die Hannover Milano Fairs Shanghai (HMFS) ist ein JointVenture der Deutschen Messe AG und der Fiera Milano. "Mit dieserZusammenarbeit setzen wir den Wachstumskurs der LaserFair weiterfort. Gemeinsam werden wir das Profil der Messe weiter schärfen undinternationalisieren", fügt Luttmann hinzu. Zur LaserFair 2019 werdenrund 250 Aussteller und 20 000 Besucher erwartet. Die Messe wirdvoraussichtlich eine Fläche von 22 500 Quadratmetern belegen.Weitere Messen in China, der Türkei und MexikoDie Deutsche Messe richtet neben der LaserFair weitereinternationale Fachmessen für die Blech- und Metallbearbeitung aus.Dazu gehören die Metal+Tech in Foshan, China (Premiere: 27. bis 30.November 2018), die Metal + Metallurgy China in Shanghai (13. bis 16.März 2019) und die Metalworking and CNC Machine Tool Show (MWCS) inShanghai (17. bis 21. September 2019). In der Türkei werden dasMesse-Trio ANKIROS, ANNOFER und TURKCAST (5. bis 7. November 2020 inIstanbul), die WIN EURASIA in Istanbul, Türkei (14. bis 17. März2019) und die aluexpo in Istanbul (10. bis 12. Oktober 2019)veranstaltet. Zudem feiert die Industrial Transformation in León,Mexico vom 9. bis 11. Oktober 2019 Premiere.Ansprechpartner für die Redaktion:Katharina SiebertTel.: +49 511 89-31028E-Mail: katharina.siebert@messe.deOriginal-Content von: Deutsche Messe AG Hannover, übermittelt durch news aktuell