Deutsche Messe: Rekordumsatz in Zeiten des Wandels / Jahresergebnis für 2017 übertrifft die Ziele / Messeveranstalter setzt auf Data-Services (FOTO)

Hannover (ots) -Die Deutsche Messe hat ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahrhinter sich. Mit 356,4 Millionen Euro übertrifft der Konzern nichtnur das eigene Umsatzziel, sondern erreicht einen historischenHöchststand. Dies weist der jetzt vorliegende Geschäftsbericht für2017 aus. Auch mit dem Jahresergebnis von fast 19 Millionen Euroliegt die Deutsche Messe deutlich über Plan. Es ist das drittbesteErgebnis seit 2001."Mit unserem Rekordumsatz beweisen wir, dass Messen gerade auch inZeiten von Digitalisierung und Globalisierung ein zentralesMarketinginstrument sind", sagt Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender desVorstands der Deutschen Messe, zur Aufsichtsratssitzung am Dienstagin Hannover. "Es kommt darauf an, die Chancen der digitalenTransformation zu nutzen und das eigene Geschäftsmodell entsprechendanzupassen. Das tun wir und bestätigen damit nicht nur unserePosition als eine der führenden Messegesellschaften weltweit, sonderngewinnen auch kräftigen Rückenwind für die weitere Umsetzung unsererDigitalstrategie." Sowohl im Umsatz als auch im Ergebnis konnte dieDeutsche Messe ihre Zahlen deutlich verbessern. Gegenüber dem Vorjahrschaffte das Unternehmen ein Umsatzplus von 17,9 Prozent, gegenüberdem turnusmäßigen Vergleichsjahr 2015 steigerte es den Umsatz um 8,2Prozent. Die ungeraden Jahre sind für die Deutsche Messe aufgrund derVeranstaltungsstruktur regelmäßig die stärkeren Jahre. ImGeschäftsjahr 2017 waren es maßgeblich die Weltleitmessen am StandortHannover, die zu der Rekordbilanz beigetragen haben.Digitalstrategie und WachstumszieleFür die Deutsche Messe sind es aktuell Zeiten der intensivenVeränderung. Analog zur Hauptzielgruppe der Industrie wandelt sichauch das Kerngeschäft der Deutschen Messe. Übergeordnetes Ziel desKonzerns ist es, bis 2021 die Weiterentwicklung vom Messeveranstalterzum internationalen Anbieter von Veranstaltungen und Data-Servicesabgeschlossen zu haben. Dieses Leitbild wiederum wird getragen vondrei strategisch wesentlichen Zielen. Diese sind: profitablesWachstum, der weitere Ausbau der Internationalisierung sowie dieGestaltung der digitalen Transformation im Interesse der Kunden."Die digitale Transformation ist für uns der stärkste Motor einerkonsequenten Weiterentwicklung", erläutert Köckler. "Der Kern unsererDigitalstrategie besteht darin, Aussteller und Messebesuchernachhaltig zu vernetzen und das Messeerlebnis mithilfe neuerTechnologien anzureichern." Für die Umsetzung dessen und dieEntwicklung weiterer datenbasierter Geschäftsmodelle ist bei derDeutschen Messe der im vergangenen Jahr gegründete Geschäftsbereich"Digital Business & Digital Transformation" zuständig.Dass sich die Deutsche Messe mit dieser Ausrichtung auf gutem Kursbefindet, zeigt das laufende Geschäftsjahr. "Hinter uns liegenbereits eine erfolgreiche DOMOTEX, eine starke HANNOVER MESSE sowieeine vollkommen neu aufgestellte CEBIT, mit der wir sehr zufriedensind", so Köckler. "Das Ziel der schwarzen Null für 2018 haben wirdamit fest im Blick."Deutsche Messe AGDie Deutsche Messe AG ist ein weltweit führender Veranstalter vonInvestitionsgütermessen im In- und Ausland. Mit einem Umsatz von 356Millionen Euro im Jahr 2017 zählt sie zu den fünf größten deutschenMessegesellschaften. Zum unternehmenseigenen Eventportfolio gehöreninternationale Leitmessen wie (in alphabetischer Reihenfolge) dieCEBIT (Business-Festival für Innovation und Digitalisierung), dieCeMAT (Intralogistik und Supply Chain Management), die didacta(Bildung), die DOMOTEX (Teppiche und Bodenbeläge), die HANNOVER MESSE(industrielle Technologien), die INTERSCHUTZ (Feuerwehr,Rettungswesen, Bevölkerungsschutz und Sicherheit), die LABVOLUTION(Labortechnik) und die LIGNA (Holzbearbeitung und Forsttechnik).Darüber hinaus ist das Messegelände regelmäßig Schauplatz vonGastveranstaltungen, die Leitmessen ihrer Branchen sind: AGRITECHNICA(DLG; Agrartechnik) und EuroTier (DLG; Nutztierhaltung), EMO (VDW;Werkzeugmaschinen), EuroBLECH (Mack Brooks; Blechbearbeitung) und IAANutzfahrzeuge (VDA; Transport, Logistik, Mobilität). Mit mehr als 1200 Beschäftigten und 58 Sales Partnern ist die Deutsche Messe inrund 100 Ländern präsent.Ansprechpartner für die Redaktion:Onuora OgbukaguTel.: +49 511 89-31059E-Mail: onuora.ogbukagu@messe.deWeitere Pressetexte und Fotos finden Sie unter:www.messe.de/presseserviceOriginal-Content von: Deutsche Messe AG Hannover, übermittelt durch news aktuell