Deutsche Meisterschaft: Die schnellsten Rettungsschwimmer kommen erneut nach Hagen (FOTO)

Bad Nenndorf (ots) -Nach 2017 kommen die schnellsten Rettungsschwimmer der DeutschenLebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) erneut nach Hagen. ImWestfalenbad findet am 12. und 13. Oktober die 47. DeutscheMehrkampf-Meisterschaft im Rettungsschwimmen statt. Die Veranstaltungmit rund 1.200 Sportlern aus dem gesamten Bundesgebiet sollteeigentlich in Hannover durchgeführt werden. Da im dortigen Stadionbadim September ein dringender Sanierungsbedarf festgestellt wurde,erfolgte kurzfristig der Ortswechsel."Wir sind froh, dass das Westfalenbad an dem Wochenende zurVerfügung stand und der DLRG Bezirk Hagen/Ennepe-Ruhr direkt alleKräfte mobilisiert hat, um die Meisterschaft doch noch durchführen zukönnen", sagte der Präsident der DLRG, Achim Haag. Der Wettkampf seifür viele junge Rettungsschwimmer der sportliche Höhepunkt desJahres. Dessen Ausfall wäre "sehr schmerzlich für die Teilnehmer wieauch für den Verband" gewesen.Problemfall SchwimmbäderDer Sanierungsfall in Hannover, so Haag weiter, unterstreicheeinmal mehr die Aktualität des Problems maroder Schwimmbäder inDeutschland. "Der Investitionsrückstand beträgt inzwischen mehrereMilliarden Euro, es besteht dringender Handlungsbedarf", mahnte derDLRG-Chef. Derzeit befasst sich der Petitionsausschuss des DeutschenBundestages mit einer Petition der DLRG, die eine angemessene undnachhaltige Bäderversorgung fordert, damit auch in Zukunft Menschendas Schwimmen lernen können und die Möglichkeit bezahlbarer sozialerAngebote erhalten bleibt. Haag: "Die Kommunen, die zumeist Träger derSchwimmbäder sind, brauchen hier die finanzielle Unterstützung vomBund."Ehrenamtliche stemmen Meisterschaft in HagenNachdem geklärt war, dass es neben einer Schwimmhalle mit50-Meter-Becken auch genügend freie Übernachtungsmöglichkeiten imUmfeld gibt, hatten sich alle 18 DLRG-Landesverbände für dieVerlegung der Deutschen Meisterschaft der Rettungsschwimmer nachHagen ausgesprochen. "Daraufhin haben wir uns direkt in dieVorbereitungen gestürzt. Zwar blieb keine Zeit mehr, einRahmenprogramm und eine Party für die Teilnehmer zu organisieren,aber auf einen Wettbewerb unter tollen Bedingungen und in schönerAtmosphäre dürfen sich die Sportler freuen", sagte der Vorsitzendedes DLRG Bezirks Hagen/Ennepe-Ruhr, Carsten Fröse. Insgesamt rund 100Ehrenamtliche aus der Region helfen, die Vorbereitungen undDurchführung der Veranstaltung zu stemmen.Diese beginnt am Samstag (12.10.) zunächst mit denMannschaftswettbewerben. Tags darauf kämpfen die Rettungsschwimmerauf den Einzelstrecken um Medaillen und Punkte in der Gesamtwertung.Neben den Mehrkampfsiegern in Einzel- und Mannschaftsdisziplinenwerden auch die besten Vereine und der stärkste DLRG-Landesverbandermittelt. Die Wettbewerbe laufen am Samstag von 8:30 Uhr bis 18:30Uhr und am Sonntag von 8 Uhr bis 17 Uhr.Über den Rettungssport:Der Rettungssport ist die Wettkampfvariante desRettungsschwimmens. Neben der Schnelligkeit beim Schwimmen kommt esfür die Sportler vor allem darauf an, bestimmte Hilfsmittel zurWasserrettung, zum Beispiel Flossen oder den Gurtretter, bestmöglichzu beherrschen. Das Wettkampfprogramm umfasst bei den DeutschenMeisterschaften verschiedene Einzel- und Staffeldisziplinen, etwa 50Meter Retten einer Puppe oder 200 Meter Hindernisschwimmen. Gestartetwird in fünf Altersklassen. Die jüngsten Teilnehmer sind zwölf Jahrealt.Weitere Informationen zur Deutschen Mehrkampf-Meisterschaft inHagen finden Sie unter https://dlrg.de/dmmPressekontakt:Martin Holzhausestellv. Pressesprecher der DLRGTelefon: 05723 955-440E-Mail: kommunikation@bgst.dlrg.deOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell