Deutsche Meisterschaft in den Bauberufen: Marius Faller ist der beste Straßenbauer Deutschlands 2019

Berlin/ Bad Zwischenahn (ots) - Bei der 68. Deutschen Meisterschaft in denBauberufen holte der 19-jährige Marius Faller aus ausNiederwörresbach/Rheinland-Pfalz die Goldmedaille und ist damit der besteStraßenbauer Deutschlands 2019. Der Wettbewerb, in dem der ZentralverbandDeutsches Baugewerbe (ZDB) jedes Jahr Deutschlands beste Nachwuchshandwerkerkürt, ging gestern Abend mit der feierlichen Siegerehrung zu Ende. Silber gingdabei an Moritz Seeliger aus Abensberg/Bayern, Bronze gewann Jim Koppermann ausLauenbrück/Niedersachsen."Ich hätte nie damit gerechnet, den Wettbewerb zu gewinnen. Jetzt bin icheinfach nur glücklich. Der Wettbewerb war eine tolle Erfahrung," beschriebFaller die Stimmung nach der Siegerehrung. Er durchlief seine Ausbildung bei derA. Schwarz GmbH aus Idar-Oberstein.Die Straßenbauer erstellten während des eintägigen Wettbewerbs eineGehwegbefestigung aus Natur- und Kunststeinen einschließlich einerRandbefestigung aus Betonsteingroßpflaster. Die fertige Fläche stellte einFragezeichen dar, das zweifarbig aus Natursteinen hergestellt wurde. Die Flächewurde in ein vorgegebenes Gefälle zu bringen und hammerfest zu versetzen. Dieentstehenden Zwickel sollen kunstvoll mit Mosaikpflaster geschlossen werden. Dasfertige Werkstück wurde mit Sand eingefugt und sauber abgekehrt. Rund 60 jungeTeilnehmerinnen und Teilnehmer wetteiferten in ein- bis dreitägigen Wettbewerbenin den acht Berufen Zimmerer, Maurer, Fliesenleger, Stuckateur,Beton-/Stahlbetonbauer, Straßenbauer, Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierersowie Brunnenbauer darum, wer der oder die beste des Faches ist. Ausgerichtetwurde die Deutsche Meisterschaft in den Bauberufen vom Bau ABC Rostrup,Bildungs- und Tagungszentrum der Bauwirtschaft, in Bad Zwischenahn/Niedersachsen. Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe ist alsSpitzenorganisation der Bauwirtschaft Träger des Wettbewerbs, der in diesem Jahrzum 68. Mal stattfand. Zugelassen waren die Landessieger der jeweiligen Berufe."Mit Aktivitäten wie der Deutschen Meisterschaft in den Bauberufen machen wirauf die erstklassige Qualität in der beruflichen Bildung der Bauwirtschaftaufmerksam und werben für die Ausbildung in den Bauberufen", erklärt FelixPakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB)anlässlich der Deutschen Meisterschaft. "Die Nachwuchstalente zeigen, dass miteiner Ausbildung am Bau der Grundstein für eine erfolgreiche Karriere in derBranche gelegt ist. Ohne das System der dualen Berufsbildung wäre das nichtmöglich," führt der Hauptgeschäftsführer des größten und ältesten Bauverbandesin Deutschlands aus. Die mittelständischen Betriebe des Baugewerbes schulterndabei die Hauptlast - vier von fünf Lehrlingen absolvieren ihre Ausbildung ineinem Handwerksbetrieb am Bau.Der Wettbewerb wird ermöglicht durch die Unterstützung des Hauptsponsors derDeutschen Meisterschaft, der Zertifizierung Bau GmbH aus Berlin. WeitereSponsoren sind die SOKA-BAU, die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, BG BAUsowie der Firma Stabila Messgeräte GmbH.Bilder vom Wettbewerb sowie von der Siegerehrung finden Sie auf www.zdb.dePressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420Mobil: 0049 172 2144601eMail klein@zdb.de