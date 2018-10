Deutsche Medizintechnikindustrie warnt vor Überregulierung und Protektionismus / Schwacher EU-Handel im ersten Halbjahr 2018

Berlin (ots) - Die deutschen Medizintechnikausfuhren in Länder derEuropäischen Union lagen im 1. Halbjahr 2018 mit einem schwachen Plusvon 0,8 Prozent nur geringfügig über dem Vorjahresniveau. In derersten Jahreshälfte 2017 konnte noch ein Zuwachs von 3,4 Prozentrealisiert werden, im Jahr davor waren es sogar noch sieben Prozent.Dies geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor, die derIndustrieverband SPECTARIS präsentiert. Neben konjunkturellen Gründenund dem Brexit ist nach Einschätzung des Verbandes die Ende Mai 2017in Kraft getretene Medizinprodukteverordnung (MDR) eine der weiterenHauptursachen für diese Entwicklung. Mit einem Umsatzplus voninsgesamt 3,8 Prozent zwischen Januar und Juni 2018 entspricht dieGeschäftsentwicklung der deutschen Hersteller aber noch weitgehendden Erwartungen. Das grundlegende Wachstumspotenzial ist nach wie vorhoch.Die Europäische Union ist mit einem Anteil von aktuell mehr als 42Prozent der Gesamtexporte die wichtigste Zielregion fürMedizintechnik aus Deutschland. Weitere 17 Prozent der Ausfuhrenentfallen auf die USA, acht Prozent auf die Volksrepublik China.Während die Medizintechnikexporte in die USA zur Jahresmitte mit 1,98Milliarden Euro stagnierten, entwickelten sich die Ausfuhren nachChina erfreulicherweise weiterhin positiv. Sie konnten in den erstensechs Monaten um fast acht Prozent zulegen und erreichten einen Wertvon 931 Millionen Euro. "Das Geschäft in Europa und den USA bildetdie Basis für die Unternehmen. Daneben hängt das weitereWachstumspotenzial in der Medizintechnik stark von derNachfrageentwicklung der Schwellenländer ab. Der Handelspartner Chinaist dabei natürlich von besonderer Bedeutung. Sollte sich dasWachstum in der Volksrepublik verlangsamen, würde das auch bei dendeutschen Herstellern Spuren hinterlassen. Die zunehmendeVerschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und Chinabetrachten wir daher mit Sorge", so SPECTARIS-Geschäftsführer JörgMayer.Die Exportquote von aktuell 68 Prozent belegt, dass die deutscheMedizintechnikindustrie als drittgrößter Hersteller weltweitinternational mit ihren innovativen Produkten überzeugen kann. MitBlick auf die kommenden Jahre erwartet der Verband allerdings, dassdas Umsatzwachstum in Deutschland und auf dem europäischen Marktinsgesamt durch die neue Medizinprodukteverordnung schwach bleibenoder vielleicht weiter an Dynamik verlieren wird. "Vor über einemJahr trat die neue Verordnung in Kraft, doch noch immer sind vieleFragen zur praktischen Umsetzung offen, die Probleme der Unternehmenangesichts der steigenden Bürokratie nicht gelöst", betont derVorsitzende des SPECTARIS-Fachverbandes Medizintechnik, Dr. MartinLeonhard."Wachstumspotenzial ist aber nach wie vor vorhanden", fährtLeonhard fort. Ob Digitalisierung und neue, damit verbundeneGeschäftsmodelle, der demographische Wandel und ein zunehmendesGesundheitsbewusstsein sowie der Ausbau des Gesundheitswesens invielen Entwicklungs- und Schwellenländern: Die Markttreiber sindintakt und bieten weiterhin viele Chancen für Medizintechnik ausDeutschland. Mayer ergänzt: "Wir würden uns aber wünschen, dass diePolitik die mittelständisch geprägte Hightech-Industrie nicht durchweitere überzogene Bürokratieanforderungen hemmt. Was wir brauchenist ein modernes Fachkräfteeinwanderungsgesetz, ein flexibleresArbeitszeitgesetz und eine steuerliche Forschungsförderung."Experten des Marktforschungsunternehmens "Evaluate MedTech"rechnen laut aktueller Prognose bis 2024 mit einem jährlichenWachstum des Weltmarktes für Medizintechnik von 5,6 Prozent auf dann595 Milliarden Euro US-Dollar. "Den deutschen Firmen wird es mit denrichtigen Rahmenbedingungen gelingen, den aktuellen Herausforderungenerfolgreich zu begegnen und von dieser Entwicklung zu profitieren",so Mayer.Die rund 1.300 deutschen Medizintechnikbetriebe mit mehr als 20Mitarbeiter erzielten 2017 mit ihren fast 140.000 Beschäftigten einenUmsatz von knapp 30 Milliarden Euro. Bei den mehr als 11.000kleineren Betrieben mit weniger als 20 Mitarbeitern sind weitere60.000 Menschen tätig.Pressekontakt:Benedikt WolbeckLeiter KommunikationSPECTARIS. Deutscher Industrieverband für optische, medizinische undmechatronische Technologien e.V.Werderscher Markt 15 | 10117 BerlinTel: +49 (0)30 41 40 21-66 | Fax: +49 (0)30 41 40 21-33wolbeck@spectaris.de | www.spectaris.deOriginal-Content von: Industrieverband SPECTARIS, übermittelt durch news aktuell