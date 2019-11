Deutsche Medizintechnik mit Rekordzuwachs

Berlin (ots) - Die deutsche Medizintechnikindustrie könnte in diesem Jahr daserste Mal die 32 Milliarden Euro Umsatz-Marke übersteigen. Aus Anlass derEröffnung der MEDICA 2019 und COMPAMED 2019 präsentierte der DeutscheIndustrieverband SPECTARIS Berechnungen auf Basis vorläufiger Angaben desStatistischen Bundesamtes, wonach die deutschen Unternehmen im Zeitraum Januarbis August 2019 bereits ein Umsatzplus von 9,8 Prozent erzielten. Zu diesemErgebnis hat insbesondere das internationale Geschäft beigetragen: DerAuslandsumsatz legte um 10,6 Prozent zu. Doch auch der Inlandsumsatz zeigte miteinem Wachstum von 8,1 Prozent eine sehr positive Tendenz. Von diesem Trendprofitierte auch die Beschäftigungsentwicklung, die Anzahl der Mitarbeiter stiegum 3,5 Prozent. Setzt sich dieses Wachstum fort, könnten zum Jahresende mehr als148.000 Menschen bei den 1.380 Betrieben mit mehr als 20 Mitarbeiternbeschäftigt sein, inklusive Kleinbetriebe wären es sogar mehr als 200.000Menschen.Die gesamte wirtschaftliche Entwicklung der Branche wird insbesondere vonkünftigen Entwicklungen bei Fragen der Regulierung und im Exportgeschäftbeeinflusst. Insofern könnte die derzeitige Hochstimmung eineAusnahmeerscheinung sein. Auch ob der Rekordzuwachs beim Umsatz bis Dezemberdurchhält, ist unklar, die Signale für ein insgesamt positives Jahresergebnis2019 sind aber vorläufig gegeben. "Mit einem Plus haben wir gerechnet, vor demHintergrund der zunehmenden konjunkturellen Eintrübung der Weltwirtschaft hatdas bisherige Branchenergebnis aber selbst uns überrascht, auch wenn sich dieMedizintechnik bereits in der Vergangenheit als deutlich krisenresistenter alsandere Industriezweige gezeigt hat", stellt Marcus Kuhlmann, LeiterMedizintechnik des Deutschen Industrieverbands SPECTARIS klar.Zur positiven Geschäftsentwicklung tragen mehrere Gründe bei. So ist etwa dasEinkommensniveau in vielen Emerging Markets insbesondere in Asien nach dermehrjährigen weltwirtschaftlichen Boomphase deutlich gestiegen, mit der Folgestark zunehmender Investitionen in deren Gesundheitsbereichen. Die deutschenMedizintechnikausfuhren nach China legten beispielsweise um 12 Prozent gegenüberdem Vorjahreszeitraum zu. Als Folge der gegenseitigen Sanktionsdrohungen imUS-chinesischen Handelskrieg kam es zudem zu vorgezogenen Medizintechnikkäufen.Umgekehrt muss allerdings damit gerechnet werden, dass ein zeitverzögerterNachfragerückgang eintritt.Auch der Brexit wirkt sich vorübergehend positiv auf das Wachstum aus. Laut derWirtschaftsförderungsgesellschaft Germany Trade & Invest (GTAI) sind Anzeichenfür eine Vorratsbildung von medizintechnischen Produkten im VereinigtenKönigreich vor einem möglichen EU-Austritt zu beobachten. Die deutschenAusfuhren unterstreichen diese Einschätzung: Nach einem Rückgang in den Jahren2016 bis 2018 legten die deutschen Medtech-Exporte nach UK erstmalig wieder zuund lagen im Zeitraum Januar bis August 2019 um 16 Prozent über dem Referenzwertdes Vorjahres. Daneben ist davon auszugehen, dass es aufgrund des Brexits undden damit verbundenen Unsicherheiten Verlagerungen von Produktion und Vertriebauch nach Deutschland gegeben hat.Unabhängig vom Brexit sind auch erste vorgezogene Medizintechnikkäufe zurVermeidung eines möglichen Versorgungsengpasses aufgrund der Auswirkungen derneuen europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) nicht auszuschließen. Dieserpositiv auf den Umsatz wirkende Sondereffekt darf nicht darüber hinwegtäuschen,dass sich schon zeit-nah die MDR negativ auf die wirtschaftliche Situation derMedtech-Unternehmen auswirken könnte. "Vor zwei Jahren trat die Verordnung inKraft, doch noch immer sind viele Fragen zur praktischen Umsetzung offen und dieProbleme der Unternehmen angesichts der steigenden Bürokratie noch nicht gelöst.Das verunsichert auch die Anwender", erklärt Dr. Martin Leonhard, VorsitzenderMedizintechnik des Deutschen Industrieverbands SPECTARIS.Für kräftige Wachstumsimpulse sorgt nicht zuletzt die Digitalisierung desGesundheitswesens weltweit. Laut Prognose einer Gemeinschaftsstudie derUnternehmensberatung Roland Berger, SPECTARIS sowie der Messe Düsseldorf aus demJahr 2018 soll der Umsatz mit digitalen Produkten und digitalenGesundheitsdienstleistungen jährlich um durchschnittlich 16 Prozent ansteigenund im Jahr 2028 einen Wert von 15 Milliarden Euro erreichen.Nicht nur die Digitalisierung und die zuvor beschriebenen Entwicklungen treibenden Markt. Auch weitere strukturelle Faktoren, wie das weltweiteBevölkerungswachstum, neue technologische Entwicklungen zur besseren Diagnoseund Behandlung, der demographische Wandel in den reiferen Volkswirtschaften, dieZunahme von Lifestyle-Krankheiten und eine kontinuierlich steigende Bedeutungdes Gutes Gesundheit sorgen für Nachfrageimpulse. Es wird daher davonaus-gegangen, dass das Wachstum des Medizintechnikmarktes auch in den kommendenJahren anhält. Bis 2024 rechnet Frost & Sullivan mit einer durchschnittlichenjährlichen Steigerung um 5,6 Prozent. Die deutschen Hersteller sind mit ihreninnovativen Produkten gut positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitierenund ihre Stellung im Weltmarkt zu behaupten. Aktuell entfallen 12 Prozent derglobalen Ausfuhren von Medizintechnik auf Deutschland. Die Unternehmen sinddamit Export-Vizeweltmeister, nur die US-Hersteller führen noch mehr Güter aus.Pressekontakt:Benedikt WolbeckLeiter KommunikationSPECTARIS. Deutscher Industrieverband für optische,medizinische und mechatronische Technologien e.V.Werderscher Markt 15 | 10117 BerlinTel: +49 (0)30 41 40 21-66 | Fax: +49 (0)30 41 40 21-33wolbeck@spectaris.de | www.spectaris.deOriginal-Content von: Industrieverband SPECTARIS, übermittelt durch news aktuell