Wilhelmshaven (ots) -Am Montag, den 17. Juni 2019 um 14:15 Uhr, stellt die DeutscheMarine in Wilhelmshaven die erste von insgesamt vier Fregatten derKlasse F125, die "Baden-Württemberg", in Dienst. Das in Wilhelmshavenbeheimatete Typ-Schiff der Baden-Württemberg-Klasse wird dann dasmodernste Schiff der fahrenden Flotte sein. Es ist ein Meilenstein inder Geschichte der Deutschen Marine.So wird es die erste Fregatte sein, die mit einemMehrbesatzungskonzept betrieben wird, statt eine feste Besatzung anBord zu haben. Die hochmoderne und dennoch robuste Technik macht dieIntensivnutzung mit bis zu zwei Jahren Stehzeit im Einsatzgebiet ohneplanmäßigen Werftaufenthalt möglich. Dank des hohenAutomatisierungsgrads können die Schiffe zudem mit einerBesatzungsstärke von nur 120 Männern und Frauen zur See fahren. ZumVergleich: die "älteren" Fregatten der Deutschen Marine benötigennoch fast doppelt so viel an Besatzung.Mit den Fregatten der Klasse 125 gewinnt die Marine dieFähigkeiten zur weitreichenden taktischen Feuerunterstützung vonHeereskräften an Land sowie zur Abwehr asymmetrischer Bedrohungen.Mit den vier sogenannten BUSTER-Booten und den Bordhubschraubernverfügt jede Fregatte neben einer erweiterten Aufklärungs- undWaffenreichweite über umfassende Verbringungsmittel, um eigeneSpezial- bzw. spezialisierte Kräfte zur Rettung und Evakuierung, zurbewaffneten Rückführung sowie zu Operationen gegen gegnerische Kräfteeinsetzen zu können. Mit den eingeschifften Marinehubschraubern sindsie zudem in der Lage, in einen modernen U-Jagd-Verbund eingebundenzu werden. Durch ihre großzügigen Einschiffungskapazitäten eignensich die Schiffe auch gut zur Verbandsführung. Die Marine setzt mitden Kammern für die Besatzung neue Maßstäbe. Jede Kammer ist eigensmit einer angrenzenden Nasszelle ausgestattet und verfügt über eineInternetverbindung, die es den Soldatinnen und Soldaten ermöglicht,auch während längerer Abwesenheiten mit ihren Angehörigen inVerbindung zu bleiben."Die Freude ist sehr groß, allen voran bei den Erstbesatzungen.Sie haben in den letzten Jahren enorm viel Energie und Arbeitaufgewendet, um diese neue Schiffsklasse in Fahrt zu bringen. Siehaben dabei sehr wertvolle und tiefgehende Expertise für die Flotteaufgebaut. Es freut mich persönlich für diese Männer und Frauen, dasssie nun endlich die Früchte ihrer Arbeit ernten können und die ersteEinheit in den Dienst der Flotte bringen.", erklärt FlottillenadmiralRalf Kuchler (49).In Anwesenheit von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen(60) wird die Indienststellungszeremonie in Wilhelmshaven gefeiert.Nach der Rede der Ministerin wird Fregattenkapitän Markus Venker(46), Kommandant der Besatzung F125 Alpha, das Schiff in Dienststellen."Am heutigen Tage läuten wir mit der Indienststellung der Fregatte'Baden-Württemberg' eine neue Ära in der Deutschen Marine ein. Fürmeine Besatzung und mich ist es ein ganz besonderer Tag und wirfreuen uns, die Indienststellung stellvertretend für alle Besatzungendurchzuführen zu können. In der Vergangenheit haben vor allem diemotivierten Besatzungen, das 4. Fregattengeschwader, die ARGE, dasBAAINBw sowie unzählige weitere helfende Hände in engerZusammenarbeit viele Hürden gemeistert und somit dafür ge-sorgt, dassdie erste Fregatte F125 heute an die fahrende Flotte übergeben werdenkann.", so Fregattenkapitän Markus Venker.Der Tag der Indienststellung fällt nicht zufällig genau auf das150. Stadtjubiläum Wilhelmshavens. Damit soll auch die engeVerbundenheit zwischen der Marine und dem Heimatstützpunkt allerFregatten zum Ausdruck gebracht werden. So wird die Ministerin imAnschluss an die Indienststellung auch am Festakt zum 150. Jubiläumder Stadt Wilhelmshaven teilnehmen.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Deutsche Marine leitet neueÄra ein - Fregatte "Baden - Württemberg" wird Teil der Flotte"eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um einefrühzeitige Anmeldung gebeten.Termin: Montag, den 17. Juli 2019. Eintreffen bis spätestens12.00 Uhr. 