Rostock (ots) - Am heutigen 3.Januar hat die Ausbildung neuer Offiziersanwärterder Deutschen Marine auf dem Segelschulschiff "Alexander von Humboldt II"begonnen. Den Segler der Deutschen Stiftung Sail Training (DSST) zu nutzen, isteine Zwischenlösung, bis der Flotte das eigene Schulschiff "Gorch Fock" wiederzur Verfügung steht.Diese sogenannte seemännische Basisausbildung durchläuft die Crew des Jahrgangs2019 der Marineschule Mürwik. Vorgesehen dafür sind fünf zweiwöchige Segeltörnsder "Alexander von Humboldt II" mit je maximal 55 Marineangehörigen. Es werden15 Soldatinnen und Soldaten der Stammcrew der "Gorch Fock" sowie 40Offiziersschülerinnen und -schüler an Bord des Segelschiffes sein. Des Weiterenwerden auch 24 Crewmitglieder der "Alexander von Humboldt II" an Bord sein. DasTraining dauert bis zum 15. März und findet im Seegebiet um die KanarischenInseln und auf der Heimfahrt des Schiffs nach Bremerhaven statt.Zentraler Inhalt der Ausbildung der Offiziersanwärter wird dabei unter anderemsein, dass einzigartige Berufs- und Arbeitsumfeld "See" zu erleben, was indieser Form und Intensität nicht auf modernen Motorschiffen, sondern nur aufSegelschiffen möglich ist. Als Lerneffekt damit verknüpft soll die Erkenntnissein, welche Bedeutung der Zusammenhalt einer Schiffsgemeinschaft und ihrgemeinsames Handeln angesichts von Naturgewalten auf hoher See hat. Diese beidenzentralen Aspekte der Ausbildung gehen einher damit, dass die Kadettenelementare seemännische und meteorologische Kenntnisse und Fertigkeitenvermittelt bekommen.Die Marine hatte sich vergangenes Jahr dazu entschieden, diese Zwischenlösung zunutzen, auch um die Fähigkeiten der Stammbesatzung des Marineschiffs und dieExpertise zum Betreiben eines Segelschulschiffs zu erhalten. Bereits im Novemberund Dezember 2019 segelte ein Teil der "Gorch Fock"-Stammcrew dafür auf der"Alexander von Humboldt II" mit, um die eigenen Fertigkeiten aufzufrischen. Die"Gorch Fock" soll ihren Ausbildungsbetrieb 2021 wiederaufnehmen.HintergrundinformationenDie "Alexander von Humboldt II" ist über ihre Takelung als Bark in ihrenSegeleigenschaften der gleich getakelten "Gorch Fock" sehr ähnlich. Vor diesemHintergrund ist der zivile Segler auch die bestmögliche Alternative zumMarineschiff. Auch wenn ein deutlicher Größenunterschied zwischen den Schiffenbesteht: Die "Alexander von Humboldt II" ist 65 Meter lang und hat eineSegelfläche von gut 1.400 Quadratmetern, die "Gorch Fock" ist 89 Meter lang beiüber 2.000 Quadratmeter Segelfläche.Die Kadetten der Marine werden auf der "Alexander von Humboldt II" nicht nur anDeck, sondern auch in der Takelage ausgebildet. Dazu wurde an Bord des Schiffsein sogenanntes Höhensicherungssystem nachgerüstet und durch den GermanischenLloyd zertifiziert. Diese Einrichtung ist mit den an Bord der "Gorch Fock"vorhandenen Sicherheitsstandards weitgehend vergleichbar.