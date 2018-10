Kiel (ots) -Fregatten, Korvetten, Patrouillenboote, Unterstützungsschiffe,Flugzeuge, Hubschrauber und mehrere Dutzend Landeinheiten -Spezialisten wie Minentaucher und Küstenschutzkräfte, all das bietet"Northern Coasts 2018" in Finnland. Mehr als 40 Schiffe und Bootewerden Ende kommender Woche in der Hafenstadt Turku desGastgeberlandes zusammenkommen und gemeinsam trainieren. DieSicherheit der Ostsee-Region steht bei dem Manöver ganz oben.Insgesamt beteiligen sich 4.000 Soldaten aus 13 Nationen.Parallel zum NATO-Manöver "Trident Juncture" in Norwegen üben elfBündnisnationen zusammen mit Schweden und Finnland zwischen dem 26.Oktober und dem 8. November 2018. Im Fokus steht die Sicherung derSeewege in der östlichen Ostsee. Diese führen bis weit in den hohenNorden und dienen dazu, die Bevölkerung und verbündete Streitkräftezu versorgen - unter Nutzung des Landwegs auch bis nach Norwegenhinein.Bedrohungen kann es für diese Seewege im Krisenfall viele geben,zum Beispiel durch Seeminen, Kriegsschiffe, Flugkörper, Uboote undSabotage. Im finnischen Küstenvorfeld gilt es, in engen Gewässern zuoperieren, aber auch, ein paar Dutzend Seemeilen von Land entfernt.Das Manövergebiet liegt vor den Eingängen zum Finnischen undBottnischen Meerbusen, erstreckt sich über das Schärenmeer vor derfinnischen Hafen- und Marinestadt Turku hinaus. Das Szenario findethauptsächlich auf See statt, beinhaltet aber auch landgebundeneAnteile, wie zum Beispiel den Schutz von Hafeninfrastruktur.Die Deutsche Marine entsendet als Führungsschiff einerEinsatzgruppe die Fregatte "Hamburg", außerdem eine Korvette, dreiMinenabwehrboote, ein Seefernaufklärungsflugzeug und aus demSeebataillon Kräfte der Minentaucher und der Aufklärungskompanie.HintergrundinformationenDem Szenario von "Northern Coasts 2018" liegt zu Grunde, dass dieSeewege vor dem Eingang des Finnischen und Bottnischen Meerbusens voneiner fiktiven Allianz bedroht werden. Die Übung findet auf See undim Küstenumfeld an Land statt und zielt darauf, die internationale,taktische Zusammenarbeit zu verbessern. Für die Marine geht es um die"klassischen" Domänen: Um den Schutz und die Freiheit von Seewegen,um Abschreckung und Präsenz, um die Abwehr symmetrischer undasymmetrischer Bedrohungen, den Aufbau eines Lagebildes, den Schutzvon Häfen und Infrastrukur, Minenabwehr, Gebietskontrolle undAufklärung.Insgesamt kommen rund 4.000 Soldaten aus Belgien, Dänemark,Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Kanada, Lettland,Litauen, den Niederlanden, Polen, Schweden und USA zusammen. An Bordder deutschen Fregatte "Hamburg" ist der Geschwaderkommandeur des 2.Fregattengeschwaders, Kapitän zur See Sven Oliver Beck, als"Commander Task Group" eingesetzt. Ihm unterstehen für "NorthernCoasts 2018" deutsche und dänische Fregatten, eine Korvette, zweiMinenabwehr-Gruppen und die Schifffahrtleitung. Die Deutsche Marinewird außer der Fregatte "Hamburg" mit der Korvette "Erfurt", denMinenjagdbooten "Weilheim" und "Dillingen", dem Hohlstablenkboot"Pegnitz" sowie Kräften der Minentaucher und der Aufklärungskompanieaus dem Seebataillon vertreten sein.Die Übung "Northern Coasts" findet seit 2007 statt. Gastgeber in2018 ist Finnland, das einen Admiral als Verbandsführer der für dieÜbung gebildeten Task Force stellt. Im Jahr zuvor hatte Schwedendiese Rolle übernommen. Von den teilnehmenden Nationen sind Schwedenund Finnland die beiden Länder, die nicht dem Nordatlantik-Bündnis,aber der EU angehören. Für die Deutsche Marine ist die Einbindung derOstseeanrainer in ein regionales maritimes Sicherheitskonzeptwichtig. 2015 hat sie dafür die Baltic Commanders Conferencegegründet, an der alle Marinebefehlshaber der NATO- und EU-Partnerder Region teilnehmen.Hinweise für die PresseDie finnischen Streitkräfte werden anlässlich des Manövers einenMedientag am 26. Oktober 2018 in Turku (Finnland) ausrichten undhierzu eine Pressemitteilung auf der Webseite der Finnish DefenceForces unter puolustusvoimat.fi einstellen, die auch Informationenzur Akkreditierung enthalten wird. Bei Nachfragen erreichen Sie dasMedia Department der finnischen Streitkräfte unter +358 299 301 831.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 1, KielTelefon: +49 (0)431-71745-1410/1411E-Mail: markdopizpressestellekiel@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell