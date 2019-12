Deutsche Makler Akademie: 414.500 Euro für Aus- und Weiterbildung

München (ots) - Der Förderverein der Deutschen Makler Akademie (DMA) hat im Jahr2019 414.500 Euro für die Aus- und Weiterbildung von Versicherungsmaklern zurVerfügung gestellt. Somit konnten die Gesamtteilnehmerzahlen um ca. zehn Prozentauf insgesamt 4.800 Teilnehmer gesteigert werden. Die DMA ist bekannt alsSpezialist für die Förderung von Maklern und Mehrfachagenten. Das Programm istexakt auf die Assekuranz- und Finanzbranche zugeschnitten. Geboten werdenSeminare und Selbstlernprogramme in fünf Themengebieten: Komposit, betrieblicheAltersversorgung, Investment & Immobilien, Management & Vertrieb und Vorsorge.Im Jahr 2019 durfte sich die DMA über drei neue Mitglieder freuen, die dasAngebot ermöglichen. "DWS International GmbH, asspario Versicherungsdienst AGund nettowelt GmbH & Co.KG unterstützen nicht nur finanziell, sondern auchinhaltlich durch ihre langjährige Expertise", sagt Dr. Angelo Rohlfs, der ersteVorsitzender des Fördervereins.Die Mitarbeit der Förderer in den Ausschüssen und ihr fachliches Know Howhelfen, die Bildungsangebote so gestalten zu können, dass ein nachhaltigerLernprozess stattfinden kann: lehrreich und effizient. Durch Referenten undTrainer aus der Praxis wird ebenfalls die Qualität der Bildungsangebotegesichert. Die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Konzepten ist eine weitereForm der Unterstützung durch die Förderer.Auf dem heutigen Arbeitsmarkt wird gute Bildung immer wichtiger. Die DeutscheMakler Akademie trägt einen großen Teil dazu bei, dass Makler undMehrfachagenten mithalten, auf dem neuesten Stand bleiben und innovativvorangehen können. Der Förderverein wird von allen 46 führendenMaklerversicherern der Branche getragen.Zur Webseite der DMA kommen Sie unter folgendem Link:https://www.deutsche-makler-akademie.de/wer-wir-sind/unsere-foerdererPressekontakt:Deutsche Makler Akademie (DMA) GmbHBindlacher Straße 495448 BayreuthTelefon: +49 (0) 921-75 75 8-600Telefax: +49 (0) 921-75 75 8-601info@deutsche-makler-akademie.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/36847/4472675OTS: die BayerischeOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell