Deutsche Lufthansa auf dem Weg nach unten!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Kräftig auf die Anleger-Nase gibt heute für Deutsche Lufthansa-Aktionäre. Der Kurs rauscht nämlich rund fünf Prozent in den Keller. Dadurch verringert sich der Preis für einen Anteilsschein jetzt auf 10,65 EUR. Die Bären erhöhen also den Druck – können sich die Bullen davon befreien?

Anmerkung der Redaktion: Ist der Corona-Einbruch schon überstanden? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser brandaktueller Sonderreport, den Sie hier kostenlos abrufen können.

Trotz der Hiobsbotschaft, bleibt die Technik noch recht positiv. Denn wichtige Tops sind unverändert in unmittelbarer Reichweite. So genügt ein Anstieg von rund achtzehn Prozent, um ein neues Monatshoch zu markieren. Bisher hatte der Titel dieses Top bei 12,56 EUR ausgelotet. Es könnte kurzfristig also mächtig knallen bei Deutsche Lufthansa.

Turnaround-Jäger könnten den Tag nun zum Einstieg nutzen. Es gibt nämlich heute einen richtig fetten Rabatt. Wem die ganze Entwicklung bei Deutsche Lufthansa eh spanisch vorkommt, sieht sich heute vermutlich bestätigt.

Fazit: Corona hat die Börsen nach wie vor fest im Griff. Sollten Sie Ihr Depot in Sicherheit bringen oder ist es Zeit für Schnäppchenjäger? Wir beantworten die wichtigsten Fragen in unserem brandneuen Sonderreport. Hier kostenfrei abrufen.