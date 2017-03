Deutsche Lufthansa: Wichtig zu wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Aktie der Deutschen Lufthansa kennt derzeit nur einen Weg: Nach oben! Per heute klettert das Papier auf ein neues 6-Monats-Hoch - in den vergangenen 6 Monaten können sich die Anleger über einen Kursgewinn in Höhe von satten 47% freuen. Doch das ist auch wichtig zu wissen für Aktionäre:Auf Zehn-Jahres-Sicht weist das Papier von Lufthansa einen Verlust von im Mittel -3,69%...